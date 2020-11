Immer öfter kommen Corona-Labore mit dem Auswerten von Tests nicht hinterher. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt deswegen ein gezielteres Vorgehen. Nicht jeder, der erkältet ist, soll getestet werden.

Laut RKI meldeten in der vergangenen Kalenderwoche 69 Labore einen Rückstau von insgesamt 98.931 abzuarbeitenden Proben. Zwei Wochen zuvor waren es noch 52 Labore mit 20.799 abzuarbeitenden Proben, wie aus dem RKI-Lagebericht von Mittwochabend hervorgeht. 55 Labore nannten laut RKI zuletzt Lieferschwierigkeiten für Reagenzien unter anderem zum Auswerten der Tests, Plastikverbrauchsmaterialien und Pipettenspitzen.

Das RKI bezeichnet es deswegen als notwendig, die Tests zu priorisieren, und es hat in dieser Woche seine Test-Empfehlungen für die Ärzte überarbeitet. Es könnten nicht mehr alle Menschen mit reinen Erkältungssymptomen wie Schnupfen und Halsschmerzen getestet werden. Gebraucht würden dann mehr als drei Millionen Tests pro Woche – dies sei weder nötig noch erforderlich, sagte Vizechef Schaade. Wichtige Faktoren für einen Test seien neben den Symptomen die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe und die Wahrscheinlichkeit, dem Coronavirus ausgesetzt gewesen zu sein.

Positivenquote: In zwei Monaten verzehnfacht

Die sogenannte Positivenquote bei Corona-Tests in Deutschland hat sich derweil in den vergangenen zwei Monaten in etwa verzehnfacht. So schlugen in Kalenderwoche 44 (bis 1. November) laut RKI etwa 7,3 Prozent der Tests an – der höchste Wert seit der ersten Aprilhälfte. In Kalenderwoche 35 (bis 30. August) waren es noch rund 0,7 Prozent.

Die Anzahl der wöchentlich durchgeführten Tests kletterte in den vergangenen zwei Monaten deutlich um mehr als 400.000. 191 Labore meldeten zuletzt 1,6 Millionen solcher Laboruntersuchungen innerhalb einer Woche – ein Rekordwert für Deutschland.