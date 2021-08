Ein nachvollziehbares Urteil steht am Ende eines bedeutsamen Strafverfahrens. Nicht alle Fragen sind damit beantwortet.

Der Prozess um den Mord an Walter Lübcke ist historisch zu nennen: Erstmals in der Bundesrepublik wurde ein Angeklagter für die rechtsextremistisch motivierte Tötung eines Politikers verurteilt. Walter Lübcke musste sterben, weil Stephan Ernst ihn für einen „Volksverräter“ hielt. Unfassbar! Die lebenslange Freiheitsstrafe mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld war zu erwarten. Ernst hatte die Tat gestanden, an seiner von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geprägten Haltung bestand kein Zweifel.

Die Rolle des nicht weniger radikal gesinnten Mitangeklagten Markus H. ließ sich nicht zweifelsfrei klären. Er wurde vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen. Dabei hatte die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklage viel Mühe darauf verwendet, H. als die treibende Kraft darzustellen. Damit ist die oberste Anklagebehörde gescheitert, auch weil Ernsts Aussagen gerade zur Tatplanung widersprüchlich und kaum verlässlich waren.

Bitter für die Familie des Opfers

Bitter ist das insbesondere für die Familie Lübcke. Die Witwe und die beiden Söhne, die als Nebenkläger das Verfahren mitverfolgten, waren bis zuletzt von H.s Mittäterschaft überzeugt, forderten seine Verurteilung. Nach 45 Prozesstagen bleibt aus ihrer Sicht offen, wie die letzten Minuten im Leben des Walter Lübcke verliefen.

Eine weitere Leerstelle: Der Einfluss eines rechten Umfeldes und möglicher Netzwerke wurden am Oberlandesgericht Frankfurt nicht untersucht. Das kann und soll ein Strafverfahren nicht leisten. Diese Aufarbeitung muss im politischen Raum weitergehen