Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben den Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr stark belastet: Im Schnitt waren 2020 rund 2,695 Millionen Menschen ohne Job – ein Plus von 429.000 im Vergleich zu 2019

Diese Zahlen gab die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag bekannt. Die Arbeitslosenquote stieg demnach im Jahresdurchschnitt um 0,9 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. Auch im Dezember lag sie auf diesem Niveau. Im letzten Monat des vergangenen Jahres waren 2,707 Millionen Menschen arbeitslos, das war ein Plus von 480.000 im Vorjahresvergleich und ein Anstieg um 8000 im Vergleich zum November.

Zugleich waren noch nie zuvor so viele Beschäftigte gleichzeitig in Kurzarbeit. Der Höchststand wurde im April mit knapp sechs Millionen Menschen erreicht. Zum Vergleich: Während der Finanz- und Wirtschaftskrise lag der Höchststand bei 1,4 Millionen Menschen. Der Grund für die hohen Zahlen: Anders als 2008/2009 beanspruchten diesmal nicht nur überwiegend Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes Kurzarbeitergeld, sondern wegen geschlossener Restaurants und Hotels vor allem auch die Dienstleister. So bezogen in der Spitzenzeit 63 Prozent der Beschäftigten im Gastgewerbe Kurzarbeitergeld.

„Kurzarbeit hat Menschen in Arbeit gehalten“

„Kurzarbeit hat wirklich das erreicht, was sie erreichen sollte: Sie hat die Menschen in Arbeit gehalten“, sagte BA-Chef Detlef Scheele. Das werde jedoch auch dazu führen, dass der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt im laufenden Jahr langsamer komme, weil zunächst Kurzarbeit zurückgeführt werde, bevor es zu Neueinstellungen komme.

Scheele erklärte, der Einbruch am Arbeitsmarkt im Frühjahr, der Zeit des ersten Lockdowns, wirke noch nach. Allerdings habe die Kurzarbeit stabilisierend gewirkt und „Beschäftigung gesichert und eine höhere Arbeitslosigkeit verhindert“. Scheeles Angaben zufolge wurden auf diese Weise rechnerisch Arbeitsplätze für rund eine Million Beschäftigte gesichert.

115.800 Menschen in Rheinland-Pfalz ohne Arbeit

In Rheinland-Pfalz stieg die Anzahl der Arbeitslosen im Dezember nach mehreren Monaten mit rückläufigen Zahlen wieder leicht an. Wie die BA-Regionaldirektion am Dienstag mitteilte, waren im letzten Monat des Jahres 115.800 Frauen und Männer arbeitslos, 300 oder 0,3 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr waren 19.400 Menschen mehr arbeitslos. Das entspricht einem Plus von 20,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag wie im November bei 5,1 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 4,3 Prozent.

In den Statistiken sind die Folgen des seit Mitte Dezember geltenden Lockdowns noch nicht erfasst.