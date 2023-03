Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurt Biedenkopf verkörperte beides: den brillanten Wissenschaftler ebenso wie den machtbewussten Politiker. Mit dem wie er selbst aus Ludwigshafen stammenden Helmut Kohl verband Biedenkopf eine spannungsreiche Beziehung.

Was der Mauerfall bedeutete, das hatte Kurt Biedenkopf sofort verstanden. Schon kurz danach nahm er eine Gastprofessur an der Universität Leipzig an. Da suchten andere Westpolitiker noch ostdeutsche Städte