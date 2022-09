Giorgia Meloni, die Chefin der italienischen Postfaschisten, stört sich an Folge der Cartoon-Reihe Peppa Wutz.

Grundsätzlich hat Giorgia Meloni, die Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia, nichts gegen Cartoons einzuwenden, im Gegenteil: Die 45-jährige Römerin mag japanische Comics und Fabelwesen. Die Begeisterung für die „fumetti“, wie die Cartoons auf Italienisch heißen, hört allerdings dort auf, wo die gezeichneten Geschichten mit ihrem Weltbild kollidieren, besonders was die Familie betrifft. Alles, was aber irgendwie vom Ideal der „natürlichen Familie“ aus Mamma und Papa und Bambini abweicht oder irgendwie nach „Gender-Ideologie“ riecht, ist Giorgia Meloni, die beste Chancen hat, die nächste italienische Ministerpräsidentin zu werden, ein Gräuel. Und so ist nun unversehens das Schweinchen Peppa Wutz der gleichnamigen britischen Comic-Serie in ihr Visier geraten.

In einer der nächsten Episoden, die vom Staatssender RAI ausgestrahlt werden soll, freundet sich Peppa mit Penny Polarbär an – und der kleine Eisbär lebt, wie er Peppa erzählt, „bei meiner Mamma und meiner anderen Mamma. Eine Mamma ist Doktor, die andere kocht Spaghetti.“ Das war zu viel für Melonis Partei: „Dass die Autoren von Peppa Wutz eine Figur mit zwei Müttern einführen, ist inakzeptabel“, erklärte der Kultur-Verantwortliche der Fratelli d’Italia, Federico Mollicone. „Wieder einmal schlägt die politische Korrektheit zu, und das Opfer sind unsere Kinder.“ Mollicone forderte, dass RAI auf eine Ausstrahlung der fraglichen Folge verzichte.

„Der Mann kommandiert, die Frau passt sich an“

Man kann den geforderten Bann gegen Peppa Wutz lächerlich finden – aber die Episode zeigt, was auf Homosexuelle und Diverse in Italien zukommen könnte, sollten sich die Wahlprognosen für den 25. September bewahrheiten und Giorgia Meloni Regierungschefin werden.

Im Patriarchat der Fratelli d’Italia ist Meloni zudem allein auf weiter Flur: Neben ihr gibt es in der Partei weit und breit keine andere Frau in einer wichtigen Führungsposition. „Sie hat sich in einer Welt durchgesetzt, in der Frauen noch Ehegattinnen und Mütter sind, deren Hauptaufgabe darin besteht, Söhne zu produzieren, die in die Schlacht ziehen“, betont die Publizistin Concita de Gregorio in „La Repubblica“.

Oder wie es ein Minister der Partei in der Region Marken sagte, als er über das ideale Zusammenleben zwischen den Geschlechtern sprach: „Der Mann kommandiert, die Frau passt sich an.“