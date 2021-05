Die beiden Männer, die bei einem illegalen Autorennen auf dem Berliner Ku’damm über rote Ampeln bretterten und einen tödlichen Unfall verursachten, müssen nicht mit lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes rechnen. BGH-Richter sehen das frühere Urteil kritisch.

Nach der mündlichen Verhandlung vom Donnerstag wäre es mehr als überraschend, wenn der Bundesgerichtshof (BGH) die Verurteilung wegen Mordes bestätigen würde. Sollte es so kommen, wäre das auch für andere illegale Autorennen mit tödlichem Ausgang ein Signal. Das Urteil soll am 18. Juni fallen.

Bereits in der Einführung der Vorsitzenden Richterin Beate Sost-Scheible zeichnete sich ab, wo der für das Verkehrsstrafrecht zuständige BGH-Senat das Problem sieht: in der Eigengefährdung. Damit ist gemeint, dass beim Überfahren einer roten Ampel mit hoher Geschwindigkeit (im konkreten Fall 160 Kilometer pro Stunde) auch für den Raser selbst große Gefahr besteht. Wer aber mit eigenen schweren Verletzungen rechnen muss, nimmt der den Tod anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf?

Auf die Airbags vertraut

Die Bundesanwaltschaft – sie vertritt in Revisionsverfahren vor dem BGH die Anklage – meint, ja. Denn die Berliner Richter hätten dargelegt, dass der Unfallfahrer, der am 1. Februar 2016 nachts in die Seite eines Jeeps krachte, auf die Front- und Seiten-Airbags seines Audi A6 vertraute. Er fuhr immer ohne Gurt. Er hatte schon früher einen unverschuldeten Unfall mit Totalschaden, er schätzte sein Risiko als gering ein.

Aber da sieht der BGH den nächsten kritischen Punkt: Wieso konnte der Angeklagte mit diesem Unfallverlauf rechnen? Das Landgericht Berlin habe nur ein Szenario in den Blick genommen, als es die beiden Raser wegen Mordes verurteilte. Möglich wäre doch auch gewesen, dass umgekehrt der Jeepfahrer – der 69-Jährige starb noch am Unfallort – das Auto des Rasers seitlich erwischt und durch die Luft geschleudert hätte, so die Vorsitzende. Andere Abläufe seien Vermutungen, meinte indes Oberstaatsanwältin Judith Bellay. „Was geschehen ist, war zu erwarten.“ „Wo steht das im Urteil? Wieso war das das naheliegendste Szenario?“, insistierte BGH-Richterin Sost-Scheible.

Bedingter Vorsatz oder nicht?

So ging es am Donnerstag in Karlsruhe zwei Stunden lang hin und her. Im Zentrum stand die Frage nach dem bedingten Vorsatz, ohne den die Verurteilung wegen Mordes ausgeschlossen ist. Bedingter Vorsatz heißt, dass ein Angeklagter den Tod eines Dritten nicht positiv wollte, aber so gefährlich handelte, dass er ihn billigend in Kauf nahm.

Bei den Kudamm-Rasern sieht es der Senat wegen der Eigengefährdung wohl nicht so. Der Fall müsste dann zum dritten Mal am Berliner Landgericht verhandelt werden. Denn schon das erste Mord-Urteil wurde 2018 vom BGH aufgehoben. Die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende ein Urteil wegen fahrlässiger Tötung steht, ist groß. Höchststrafe: fünf Jahre.