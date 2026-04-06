Wolfgang Kubicki will FDP-Chef werden. Als konstruktiver Mannschaftsspieler ist er bisher nicht aufgefallen.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Wolfgang Kubicki sich selbst als Kandidaten für den Posten des FDP-Vorsitzenden vorschlagen würde. Zweifellos ist der 74-Jährige einer der wenigen verbliebenen profilierten FDP-Politiker und in der Öffentlichkeit deutlich bekannter als sein Konkurrent, NRW-Parteichef Henning Höne. Allerdings verdankt Kubicki dieses Profil in erster Linie seiner Fähigkeit, mit provokanten Äußerungen Schlagzeilen zu produzieren und durch Querschüsse auch das eigene Lager in Unruhe zu versetzen. Seine Beiträge wirken oft eher destruktiv, ab- und ausgrenzend. Als Mannschaftsspieler hat er sich bisher nicht hervorgetan.

Dürrs Verzicht auf Kandidatur ist konsequent

Ob er damit der richtige Mann ist, um seiner dahinsiechenden Partei neues Leben einzuhauchen, die verschiedenen innerparteilichen Kräfte zusammenzuführen, einen zeitgemäßen, die Menschen ansprechenden Liberalismus zu verkörpern, darf mit einem Fragezeichen versehen werden.

Derweil hat der amtierende Parteichef Christian Dürr endlich konsequent gehandelt und seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. Dürr hatte sich eigentlich schon längst selbst aus dem Spiel genommen, als er in einem seltsamen Manöver nach den verlorenen Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verkündete, mit dem gesamten Vorstand zurückzutreten – nur um zugleich seine Bereitschaft zur erneuten Kandidatur zu erklären.