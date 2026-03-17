Die Regierung in Kuba ist nicht mehr Herr der Lage im Land. Sie ist sogar bereit, mit dem Erzfeind in Washington zu sprechen. Donald Trump wird die Konditionen diktieren.

Keiner kann sagen, was in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten auf Kuba passiert. Aber eines ist sicher: Es bewegt sich gerade so viel wie seit Jahrzehnten nicht. Das Land, seit 67 Jahren von den bärtigen Revolutionären und ihren Nachfahren regiert, wird am Ende nicht mehr dasselbe sein. Die kommunistisch regierte Insel muss sich öffnen angesichts des wirtschaftlichen und sozialen Desasters im Land. Schon allein, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Zudem nehmen die Proteste der entnervten Bevölkerung täglich zu.

Dass die Regierung um Präsident Miguel Díaz-Canel jetzt Gesprächen mit dem Erzfeind in Washington zugestimmt hat, ist das Eingeständnis, dass sie die Lage nicht mehr in der Hand hat. Es ist zudem die maximale Demütigung. Die USA, die seit Anfang der 1960-er Jahre mit allen verbotenen Mitteln versucht haben, die Regierung in Havanna zu stürzen, diktieren nun am Verhandlungstisch die Konditionen. Es sind keine Gespräche auf Augenhöhe. Washington droht und fordert, Havanna muss gehorchen und versuchen, das Allerschlimmste zu verhindern.

Nach Lage der Dinge werden US-Präsident Donald Trump und sein Außenminister Marco Rubio das Ende des kommunistischen Systems verlangen, eine Öffnung der Wirtschaft vor allem für Investoren aus den USA. Es wäre das Ende der revolutionären Idee und des Mythos Kuba. Nebenbei würde Trump dann das erreichen, was elf US-Präsidenten vor ihm vergeblich versucht haben. Seine Hybris würde ins Unermessliche befördert.

Die Tragik daran wäre auch, dass letztlich die seit 1960 praktizierte Politik eines Wirtschaftsembargos gegen die Insel Erfolg gehabt hätte. Aktuell maximal verschärft durch den widerrechtlichen Ölboykott. Seit drei Monaten hat kein Tanker mehr in Kubas Häfen festgemacht. Die Insel erlebt gerade, was passiert, wenn es keine Energie gibt. Dann gibt es auch keine Wirtschaft, keine Bildung, keine Gesundheitsversorgung und keine Lebensmittelproduktion.

Die Welt außerhalb der USA stand dem Modell Kuba und seinem tropischen widerspenstigen Sozialismus lange wohlwollend gegenüber. Vor allem Europa, aber auch weite Teile Lateinamerikas und natürlich die ideologischen Verbündeten wie Russland. Aber Havanna war unter dem Druck vieler Krisen immer nur gerade zu so vielen Reformen bereit, wie nötig waren, um das Überleben des Systems zu sichern. Und rutschte immer tiefer in die Armut.

Eine Mitschuld daran tragen die Brüder Fidel und Raúl Castro, der Rest der noch lebenden greisen Revolutionärsgeneration und auch die blasse Marionette Díaz-Canel. Sie haben über ein halbes Jahrhundert die Chancen für Veränderung und Öffnung nicht genutzt und so dazu beigetragen, dass die verbliebenen zehn Millionen Menschen auf dem Weg ins Elend sind.

Und nun kommt Trump, packt die Peitsche aus und verfolgt eine Politik des maximalen Drucks und der wirtschaftlichen Strangulierung. Er träumt vom Sturz der Regierung: Machtübernahme durch einen reformwilligen Vertreter, Legalisierung oppositioneller Parteien und die Öffnung der Wirtschaft. Dies könnte verhindern, dass die Insel im Chaos versinkt und noch mehr Menschen die Flucht ergreifen.