Auf der kommunistisch regierten Karibikinsel sind die Streitkräfte der mit Abstand größte Akteur der Volkswirtschaft. Sie agieren sehr kapitalistisch und undurchsichtig.

Es ist in Kuba schwer, dem Militär auszuweichen. Jedenfalls im übertragenen Sinn. Man hat beim Geldwechseln mit den Streitkräften zu tun, wenn man ein Hotel bucht oder in den Devisensupermärkten Toilettenpapier kaufen will. Denn jedes dieser Geschäfte füllt die Kassen der Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Dem Militär gehört die Holding „Businessverwaltungsgruppe“ (Grupo de Administración Empresarial S.A. GAESA). Das in den 90er Jahren gegründete Unternehmenskonglomerat ist nach Berechnung von Experten, die Einblick in die Finanzen erhielten, für 40 Prozent der Wirtschaftsleistung Kubas verantwortlich. Hauptaufgabe von GAESA ist dabei die Beschaffung der so dringend benötigten Deviseneinnahmen für das Land.

GAESA hat vor allem seit 2008, als der frühere Verteidigungsminister Raúl Castro formell Staatschef wurde, beinahe alle rentablen Zweige der Inselwirtschaft übernommen: Tourismus, Handel, Telekommunikation, Finanzen, Logistik und Bauwesen sowie den Export von Fachkräften, vor allem Medizinern, in alle Welt. Besonders bekannt sind etwa die Firmen Cimex, der größte Im- und Exporteur von Waren, sowie die Tourismusanbieter Gaviota und Habaguanex. Sie betreiben über einhundert Hotels, Yachthäfen, Transportunternehmen und Reisebüros.

GAESA agiert beinahe vollständig unter dem Radar. Denn die meisten Firmen verlieren sich in verschachtelten Unternehmensnetzwerken. Zudem ist nicht bekannt, wer in den Entscheidungsgremien sitzt, die Holding verfügt weder über eine Website noch über eine bekannte E-Mail-Adresse. GAESA veröffentlicht keine Jahresabschlüsse und taucht auch nicht im Staatshaushalt auf. Auch der kubanische Rechnungshof prüft die Konten des Konglomerats nicht. Öffentliches Gesicht ist Brigadegeneralin Ania Guillermina Lastres. Sie führt GAESA und folgte 2022 General Luis Alberto Rodríguez López-Calleja nach dessen Tod nach. López-Calleja war der Schwiegersohn von Ex-Präsident Raúl Castro.

Das Unternehmensnetzwerk sei faktisch ein Staat im Staat, sagt der kubanische Ökonom Pavel Vidal. In der Holding liefen „politische, finanzielle und militärische Macht zusammen,“ unterstreicht Vidal, der an der kolumbianischen Javeriana-Universität in Cali lehrt und früher Analyst bei der kubanischen Zentralbank war. Bei jeder möglichen Verhandlung mit den USA über eine Umstrukturierung der Inselwirtschaft gehe kein Weg an GAESA vorbei, bemerkt der Ökonom.

Ein Staat im Staat

Die Exporte der Holding an Waren und Dienstleistungen machen etwa 34 Prozent der gesamten Exporte der Insel aus; betrachtet man nur die Dienstleistungen, beläuft sich ihr Anteil auf 41 Prozent. Diese Zahlen hat Vidal aus umfangreichen Finanzdaten von GAESA aus den Jahren 2023 und 2024 errechnet, die dem „Miami Herald“ zugespielt und von der US-Zeitung dem Ökonomen zur Analyse vorgelegt wurden.

Den Unterlagen zufolge verfügte der Konzern im März 2024 über Vermögenswerte in Höhe von 17,89 Milliarden US-Dollar, darunter 14,47 Milliarden an liquiden Mitteln. Die Gesamteinnahmen von GAESA waren nach Vidals Berechnungen 3,2-mal so hoch wie die jährlichen Einnahmen des Staatshaushalts.

Diese Zahlen stehen in krassem Gegensatz zur finanziellen Lage der Insel, deren Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den vergangenen fünf Jahren um insgesamt 15 Prozent gesunken ist und die gegenüber ihren zahlreichen internationalen Gläubigern zahlungsunfähig ist. Und es stellt sich die Frage: Was wird mit den Milliarden finanziert und wo stecken sie?

Klar ist: Der Reichtum der Militärs kommt nicht der Bevölkerung zugute. Während die Wirtschaft seit Jahrzehnten mit dysfunktionalen Produktionssektoren und einer maroden Infrastruktur kämpft, konzentriert GAESA den Großteil der Ressourcen auf den Ausbau des Tourismus. In Havanna und dem Urlaubsort Varadero entstanden imposante Hotels, Resorts und Yachthäfen, um noch mehr Devisen generieren zu können. Aber in die Sanierung der Städte, die Revitalisierung der Landwirtschaft oder die Konsolidierung des Gesundheitssystems floss kaum Geld.

Das Geld, das GAESA nicht in den Ausbau des Tourismussektors steckt, liegt nach Meinung der Experten vermutlich auf ausländischen Konten. Zudem seien Teile der Milliarden aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei russischen und chinesischen Instituten sowie in Steueroasen geparkt.