Die europäische Zulassungsbehörde EMA hat Zweifel an dem Vorschlag, die zweite Impfdosis zugunsten von mehr Erstimpfungen aufzuschieben. Der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech sucht weitere Produktionsstätten.

Da die Vorräte an Impfstoffen knapp sind, diskutieren Experten, ob man die nötige zweite Impfdosis später verabreichen könnte, um zunächst möglichst viele Menschen zu impfen. „Da der Abstand zwischen beiden Impfungen mit großer Wahrscheinlichkeit in weiten Grenzen variabel sein kann und der Schutz auch nach einer Impfung schon sehr gut ist, ist es durchaus überlegenswert, bei Impfstoffmangel zunächst bevorzugt die erste Impfung zu verabreichen“, sagte Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut. Ähnlich hatte sich der Bonner Virologe Hendrik Streeck geäußert.

Die europäische Zulassungsbehörde EMA hat an diesem Vorgehen aber Zweifel. Zwar sei eine Obergrenze für den zeitlichen Abstand zwischen den Dosen nicht explizit definiert, der Nachweis der Wirksamkeit basiere aber auf einer Studie, bei der die Verabreichung der Dosen im Abstand von 19 bis 42 Tagen erfolgte, teilte die EMA am Freitag mit. Eine Verabreichung etwa im Abstand von sechs Monaten stehe nicht im Einklang mit den Bestimmungen. Eine solche Änderung könne eine Änderung der Zulassung sowie mehr klinische Daten zur Unterstützung erfordern.

Produktionsmenge zu erhöhen, ist nicht einfach

Biontech-Chef Ugur Sahin geht indes davon aus, dass das Unternehmen Ende Januar Klarheit über die weiteren Produktionsmengen für den Corona-Impfstoff haben wird. „Wir versuchen, neue Kooperationspartner zu gewinnen, die für uns produzieren. Aber es ist ja nicht so, als stünden überall in der Welt spezialisierte Fabriken ungenutzt herum, die von heute auf morgen Impfstoff in der nötigen Qualität herstellen könnten“, sagte Sahin (55) dem „Spiegel“.

Erste tragfähige Ergebnisse könnte es Ende des Monats auch dazu geben, in welchem Umfang der Biontech-Impfstoff nicht nur Covid-19-Erkrankungen, sondern auch Ansteckungen verhindert. „Wir werden dazu ungefähr Ende Januar Daten haben, zumindest indirekte“, sagte die medizinische Geschäftsführerin und Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci dem „Spiegel“.

Mehr als 160.000 Impfungen in Deutschland

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet derweil damit, dass am 6. Januar der Impfstoff des Herstellers Moderna zugelassen wird. „Die genauen Lieferpläne für diesen Impfstoff werden wir dann zügig mit der EU und dem Unternehmen abstimmen“, hieß es am Freitag.

Der Impfstoff von Biontech und Pfizer war kurz vor Weihnachten in der EU zugelassen worden und wird seit einigen Tagen auch in Deutschland verabreicht. Bis Freitagmittag wurden für die Bundesrepublik 165.575 Impfungen an das Robert Koch-Institut gemeldet.