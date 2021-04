Am Samstag sind Tausende Menschen meist ohne das Einhalten der Corona-Schutzmaßnahmen durch die Stuttgarter Innenstadt gezogen. Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) will Veranstaltungen derjenigen, die die „Querdenken“-Demonstration angemeldet hatten, künftig verbieten.

Oberbürgermeister Nopper kritisierte am Sonntag, dass sich die für die Versammlung Verantwortlichen entgegen ihrer Zusage nicht an die Corona-Auflagen gehalten hätten. „Es widerspricht zutiefst meinem Gerechtigkeitsempfinden, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstrationen den grundrechtlichen Schutzmantel der Versammlungsfreiheit missbrauchen, um sich den Corona-Beschränkungen zu entziehen, sich aber andererseits Familien und Freundeskreise an Ostern nur unter Beschränkungen treffen dürfen“, teilte Nopper mit. Die Stadt werde rechtswidriges Verhalten mit Bußgeldern bestrafen und zukünftige Veranstaltungen dieser Anmelder verbieten, kündigte Nopper an.

Gleichzeitig verteidigte Ordnungsbürgermeister Clemens Maier den Verzicht auf ein Versammlungsverbot. „Auf Grundlage der Anmeldungen lagen nach Einschätzung von Stadt und Polizei die Voraussetzungen für ein Verbot der Demonstrationen nicht vor“, erklärte er.

Steine gegen Journalisten

Nach Polizeiangaben vom Samstagabend waren bei der Demonstration mehr als 10.000 Teilnehmer unterwegs, die größtenteils weder die Abstände einhielten noch Schutzmasken trugen. Zudem kam es zu Ausschreitungen. So wurden Journalisten mit Steinen beworfen. Ein Team der ARD wurde so sehr bedrängt, dass es eine Liveschalte zur „Tagesschau“ abbrechen musste. Ein 37-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen, der einen Journalisten geschlagen haben soll.

Der Polizei wird vorgeworfen, gegen Rechtsverstöße durch Demonstrantinnen und Demonstranten nicht eingeschritten zu sein. Im Internet kursierte zudem das Bild eines Polizisten, der einem „Querdenker“-Ordner die Hand schüttelt.

SPD fordert Ausschuss-Sondersitzung

Auch aus der Politik gab es Kritik an den Demonstranten und am Vorgehen der Behörden. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) erklärte am Montag, es müsse die Frage geklärt werden, „ob solch gefährliche Veranstaltungen in einer so existenziellen Pandemie erlaubt werden müssen, wenn doch absehbar ist, dass ganz zentrale Auflagen der genehmigenden Versammlungsbehörde – in diesem Fall der Stadt Stuttgart – missachtet werden“.

Die baden-württembergische SPD forderte eine Sondersitzung des Innenausschusses. „Jetzt aufklären und alles dafür tun, damit das nicht mehr passiert“, twitterte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag Sascha Binder am Sonntag. Bislang würden Sozial- und Innenministerium und die Stadt die Verantwortung nur hin- und herschieben.