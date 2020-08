Russland hat nach den Worten von Präsident Wladimir Putin als erstes Land der Welt einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt. International löst die Ankündigung aus Moskau Zurückhaltung und Argwohn aus.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag, die Impfung sei am Morgen in Russland zugelassen worden. „Ich weiß, dass sie wirksam ist, dass sie dauerhafte Immunität gibt“, fügte er hinzu. Heißen wird der Impfstoff „Sputnik V“. Putin berichtete, dass sich auch eine seiner Töchter im Rahmen der Tests mit dem neuen Stoff habe impfen lassen. Sie habe eine leicht erhöhte Temperatur entwickelt, „das war alles“, sagte er. Die Bevölkerung soll bereits ab Januar mit dem neuen Stoff geimpft werden, wie russische Agenturen unter Berufung auf das Arzneimittelregister des Gesundheitsministeriums berichteten.

Der Impfstoff soll bis zu zwei Jahre lang Immunität verleihen

Bei „Sputnik V“ handelt es um einen Impfstoff, der am Gamaleja-Institut für Epidemiologie in Moskau gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Vektor-Impfstoff. Das bedeutet, er stützt sich auf ein für den Menschen ungefährliches Virus, das dann so verändert wird, dass es eine Infektion mit dem Coronavirus verhindert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sorgt die zweimalige Impfung mit dem Stoff für eine „lange Immunität“. Diese könnte demnach bis zu zwei Jahre anhalten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Sie kündigte an, alle Daten über die „Sicherheit und Wirksamkeit“ des russischen Impfstoffs genau zu überprüfen, bevor sie ihr grünes Licht geben werde.

Bundesregierung äußert sich kritisch

Kritik übte auch die Bundesregierung. In Europa setze die Impfstoffzulassung hinreichende Erkenntnisse aus klinischen Prüfungen zum Beleg von Wirksamkeit und Unbedenklichkeit voraus, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts im hessischen Langen, warnte vor zu großer Eile. „Auch in der aktuellen Pandemiesituation ist es zwingend erforderlich, dass alle Prüfungen und Bewertungen mit der gleichen Sorgfalt erfolgen wie bei anderen Impfstoffen“, sagte Cichutek.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, kritisierte die Zulassung scharf. „Die Zulassung eines Impfstoffs ohne die entscheidende dritte Testreihe halte ich für ein hochriskantes Experiment am Menschen“, sagte Reinhardt der „Rheinischen Post“. Es sei „unverantwortlich, ganze Bevölkerungsgruppen bereits in diesem Stadium der Entwicklung zu impfen“, sagte Hartmann.

