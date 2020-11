An den Festtagen werden die Kontaktbeschränkungen großzügiger gehandhabt. Über die Folgen ist eine heftige Debatte entbrannt. In einigen Bundesländern sollen Hotelübernachtungen möglich sein.

Mit klaren Worten warnt die Deutsche Stiftung Patientenschutz vor steigenden Corona-Zahlen infolge des Weihnachtsfestes. „Wir feiern alle Weihnachten und werden dann im Januar die Totenglocken läuten hören“, sagte Vorstand Eugen Brysch am Donnerstag.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, dass künftig nur noch maximal fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen dürfen (Kinder bis 14 Jahre ausgenommen). Vom 23. Dezember bis 1. Januar sollen aber Treffen „im engsten Familien- oder Freundeskreis“ möglich sein – bis maximal zehn Personen insgesamt. Auch davon sind Kinder bis 14 Jahre ausgenommen.

Intensivmediziner besorgt

Der Intensivmediziner Uwe Janssens äußerte sich besorgt. „Bei allem Verständnis für Weihnachten und Familienfeiern müssen wir leider befürchten, dass in der Folge der partiellen Aufhebung der Einschränkungen um Weihnachten im Januar die Infektionszahlen wieder ansteigen“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, sagte wiederum, die zeitlich begrenzten Lockerungen seien vertretbar „und aus psychosozialen Gründen sogar geboten“. Gerade für Ältere, „die wohl am meisten unter Isolation und Einsamkeit in Zeiten des Lockdowns leiden, ist es wichtig, die Weihnachtsfeiertage im Kreis der Familie verbringen zu können“, meinte Reinhardt weiter. Er appellierte an die Bürger, die Ausnahmeregeln verantwortlich zu nutzen und sich selbst wie auch Mitmenschen vor Ansteckung zu schützen.

Hotelübernachtungen möglich

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte derweil eine Verordnung an, mit der Hotelübernachtungen für Verwandtschaftsbesuche über Weihnachten ermöglicht werden sollen. „Wer eine Verwandtenreise macht, muss irgendwo übernachten können“, sagte Bouffier am Donnerstag. Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen planen ähnliche Regelungen. Ob Rheinland-Pfalz ebenfalls dazu gehört, blieb am Donnerstag offen. Von der Landesregierung hieß es auf Anfrage, derzeit werde an der Verordnung gearbeitet, dem Ergebnis wolle man nicht vorgreifen.

Am Morgen noch hatte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) RTL gesagt, dass man bei den Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten zu der Überzeugung gekommen sei, dass touristische Reisen ausgeschlossen werden sollten und sich das dann nicht kontrollieren ließe, wenn beim Weihnachtsbesuch eine Hotelübernachtung möglich wäre