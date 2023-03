Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Iran fährt die internationale Überwachung seines Atomprogramms zurück. Israels Luftwaffe trainiert bereits Angriffe.

Ein Arbeiter in einer iranischen Atomanlage legt zwei Schalter in einem Sicherungskasten um, woraufhin zwei Lampen an einer blauen Kamera erlöschen: Aufnahmen des iranischen Fernsehens zeigten jetzt