Wer eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten hat, soll in den Impfzentren eine zweite Dosis mit Biontech oder Moderna angeboten bekommen. Die Kassenärzte haben indes erstmals den verfügbaren Impfstoff nicht komplett abgerufen.

Bund und Länder wollen die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) umsetzen, nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca als zweite Dosis ein mRNA-Präparat zu verabreichen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfahl am Freitag ausdrücklich eine solche Kreuzimpfung, der die Wissenschaft eine hohe Wirksamkeit zuschreibt. Bislang wurde sie nur für Menschen unter 60 Jahren empfohlen. Die Kombination von Impfstoffen sei nach wissenschaftlichen Erkenntnissen „besonders wirksam“, sagte Spahn nach Beratungen mit seinen Länderkollegen. Sie biete einen „sehr, sehr hohen Impfschutz“. Er verwies dabei auf die Stiko, wonach der zeitliche Abstand zwischen den beiden Dosen einer Kreuzimpfung auf vier Wochen verkürzt werden könne – bei zweimaliger Astrazeneca-Verabreichung gelten neun bis zwölf Wochen.

In rheinland-pfälzischen Impfzentren soll die Änderung ab Montag umgesetzt werden, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. „Jeder Bürgerin und jedem Bürger wird nach der Erstimpfung mit Astrazeneca somit bei der Zweitimpfung in den Impfzentren das Angebot einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff gemacht werden“, sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich. Am Zeitpunkt der bereits terminierten Zweitimpfungen ändere sich durch die neue Vorgehensweise nichts.

65.000 Termine betroffen

Stich verwies darauf, dass die Änderung das Land vor große Herausforderungen stelle. „In Rheinland-Pfalz betreffen die Änderungen rund 65.000 bereits terminierte Zweitimpfungen in den 32 Impfzentren.“ Den nun kurzfristig benötigten zusätzlichen mRNA-Impfstoff organisiert das Land laut Stich auf Basis einer noch nicht verplanten, aber angekündigten Zusatzlieferung an Moderna-Impfstoff sowie durch Umplanungen. „Darüber hinaus verschafft uns die Quote von nicht wahrgenommenen Terminen in den Impfzentren von aktuell rund 15 Prozent einen Spielraum“, erklärte der Impfkoordinator. Bundesgesundheitsminister Spahn versicherte, dass genügend mRNA-Impfstoff zur Verfügung stehe.

Scharfe Kritik an der Stiko-Empfehlung kam vom Hausärzteverband Rheinland-Pfalz. „Mit dieser vollkommen unabgestimmten Meldung stürzt die Stiko bundesweit ohne jede Not Arztpraxen in ein logistisches Impfchaos“, hieß es in einer Mitteilung. Das Entsetzen in den Praxen sei riesig. Der Verband verweist darauf, dass langfristig abgestimmte Zweitimpfungen umgeplant werden müssten und der Beratungsbedarf der Impflinge gestiegen sei.

Astrazeneca bleibt liegen

Immerhin dürften die Praxen in der kommenden Woche erstmals die Menge Corona-Impfstoff geliefert bekommen, die sie bestellt haben. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) wurde weniger Impfstoff angefordert als verfügbar wäre. Konkret orderten die Praxen bundesweit rund zwei Millionen Impfdosen Biontech – obwohl 2,2 Millionen möglich gewesen wären. Bei Astrazeneca wurden 325.000 Dosen bestellt, 1,1 Millionen hätten bereitgestanden. Laut KBV liegt das unter anderem an den Ferien in einigen Bundesländern.