Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Frankreich wird um ein neues Sicherheitsgesetz gestritten, das eigentliche Problem droht dabei aus dem Blick zu geraten.

Jetzt wird wieder sehr viel diskutiert in Frankreich. Experten reden sich in Talkshows in Rage, Politiker melden sich in Interviews zu Wort und Premierminister Jean Castex hat eine unabhängige Kommission einberufen,