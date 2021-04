Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Russland vorgeworfen, die Sicherheit in Europa „konkret und unmittelbar“ zu gefährden.

„Russlands Hochrüstung und seine Kriegsführung mitten in Europa hat reale Bedrohungen geschaffen“, sagte die CDU-Politikerin. „Wer auf sie hinweist, ist nicht anti-russisch. Wer darauf hinweist, spricht eine wichtige politische Tatsache an und betreibt aktive Sicherheitsvorsorge für unser Land und für Europa.“

Kramp-Karrenbauer wertete die Verlegung von russischen Truppen an die Grenze zur Ukraine als gezielte Provokation. „Das russische Vorgehen ist leider nicht dazu geeignet, Vertrauen zu schaffen, sondern soll ganz offensichtlich Reaktionen provozieren.“ Moskau hatte von einer Militärübung gesprochen. Die Außenminister der EU wollen an diesem Montag bei einer Videokonferenz über die Lage beraten.

Russischer Geheimdienst nimmt Diplomaten fest

Wegen des Truppenaufmarschs wächst international die Sorge vor einer Eskalation. Seit knapp sieben Jahren werden Teile der Gebiete in der Ostukraine entlang der russischen Grenze von moskautreuen Separatisten kontrolliert. Laut UN-Schätzungen wurden bei den Kämpfen mehr als 13.000 Menschen getötet. Ein 2015 vereinbarter Friedensplan unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs liegt auf Eis.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat derweil einen ukrainischen Diplomaten unter Spionageverdacht festgenommen. Der Konsul des ukrainischen Generalkonsulats in Sankt Petersburg, Alexander Sosonjuk, sei bei dem Versuch ertappt worden, „vertrauliche Informationen“ von einem russischen Staatsangehörigen zu erhalten, teilten die russischen Sicherheitsbehörden am Samstag mit. In den vergangenen Jahren hatte Russland wiederholt ukrainische Staatsbürger wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen. Dass es einen Diplomaten trifft, ist jedoch selten.