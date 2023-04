Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es lief nicht so gut für Andreas Scheuer in jüngster Zeit. Doch der Verkehrsminister will sein Image aufpolieren. So feiert er ein neues bundeseigenes Unternehmen als die „größte Reform in der Geschichte der Autobahn“. Allerdings verursacht die Staatsfirma erst einmal eine Kostenexplosion. Und teuer wird das Unternehmen bleiben.

Man muss sich noch daran gewöhnen: Wenn es Fragen etwa zur Lärmbelastung an der A 62 bei Niedermohr (Kreis Kaiserslautern) gibt, oder wenn es bei der Sanierung der Schiersteiner