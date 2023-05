Deutschlands Wirtschaft befindet sich nicht wirklich in einem anhaltenden Abschwung. Aber es wird auch nicht schnell besser.

Nein, es ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussehen mag. Das Statistische Bundesamt hat seine vorläufigen Zahlen zwar leicht nach unten korrigiert und für das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal nach einem Stillstand nun ein leichtes Schrumpfen festgestellt. Das aber fällt immerhin etwas schwächer aus als im Quartal zuvor. Damit stellen Ökonomen nun eine technische Rezession fest. Die gute Nachricht dabei: Das ist eine sehr formale Festellung. Und es finden sich nicht genügend Anzeichen dafür, dass sich Deutschlands Wirtschaft in einem anhaltenden Abschwung befindet. Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht: Es wird nicht schnell besser. Die hiesige Konjunktur wird sich in diesem Jahr nur quälend langsam über die Nulllinie stemmen.

Die Ursachen dafür sind klar: Der Überfall auf die Ukraine hat uns einen Energie- und Inflationsschock versetzt, der die beginnende Erholung nach der Corona-Pandemie abgewürgt hat. Putin lässt grüßen. Die Menschen hierzulande müssen ihr Geld zusammenhalten, um ihre Gas-, Strom- oder Heizölrechnung bezahlen zu können. Und ihren viel teureren Einkauf im Supermarkt. Der Privatkonsum lahmt. Eine der wichtigsten Säulen unserer Wirtschaft zeigt Risse. Die Löhne steigen zwar, machen den Verlust der Kaufkraft aber bei weitem nicht wett. Es wird Jahre dauern, bis das aufgeholt ist. Das bedeutet schwierige Zeiten auch für Menschen mit mittlerem Einkommen.

