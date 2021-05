Das geplante Insektenschutzgesetz des Bundes hat für heftige Proteste bei Landwirten und für Streit im Kabinett gesorgt. Doch um was geht es genau? Ist eine Verständigung in Reichweite?

Vereinfacht gesagt dreht sich die Auseinandersetzung um Insektenschutz und den Einsatz von Chemie auf dem Acker. Damit es künftig wieder mehr kreucht und fleucht auf den Feldern, hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) einen Gesetzentwurf vorgelegt, der an diesem Mittwoch im Kabinett beschlossen werden soll. Doch wegen des Inhalts gibt es seit geraumer Zeit nicht nur Zoff mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU), sondern auch mit den Bauern.

Der Hintergrund: Studien haben gezeigt, dass es heutzutage wesentlich weniger Insekten gibt als noch vor zwei oder gar fünf Jahrzehnten. Über die Nahrungskette hat die schwindende Anzahl der Insekten auch Auswirkungen an anderer Stelle, etwa auf den Bestand von Singvögeln. Mitverantwortlich für diese Entwicklung wird besonders die Landwirtschaft gemacht, weil sie in Deutschland bevorzugt in intensiver Form betrieben wird: mit dem Anlegen großer Monokulturfeldern (nur eine Sorte wird angebaut) und dem Versprühen chemischer Mittel (zum Beispiel Glyphosat) gegen Schädlinge und Unkräuter.

Acht Prozent der Nutzfläche

Die Agrarbranche wiederum befürchtet wirtschaftliche Einbußen, wenn es zu den geplanten strikteren Vorgaben zum Einsatz von Pflanzenschutz- und Insektenvernichtungsmitteln kommt. Der Präsident des niedersächsischen Bauernverbandes, Holger Hennies, verglich die geplanten Regelungen bereits mit einer faktischen Enteignung für manche Landwirte. Berechnungen der Agrarseite zufolge würden insgesamt 1,3 Millionen Hektar von den Einschränkungen betroffen sein, was knapp acht Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland entspreche.

Bundesländer mit einer starken Landwirtschaft fordern daher seit geraumer Zeit statt Verboten vor allem Anreize, damit die Bauern freiwillig ihren Pestizideinsatz reduzieren. Sie haben Sorge, dass das Bundesgesetz bereits getroffene Vereinbarungen der Länder mit Naturschützern, Bauern und Imkern aushebeln könnte.

Weinanbau wird ausgenommen

Doch in den vergangenen Stunden soll das Bundesumweltministerium einen Kompromiss mit dem Landwirtschaftsministerium gefunden haben. Die für gewöhnlich gut informierte Fachzeitschrift „Agrar heute“ meldete, ein eigenes Insektenschutzgesetz sei vom Tisch. Stattdessen beschränke man sich nun in Berlin auf eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes.

Faktisch indes ändert sich wohl nichts: Das Aktionsprogramm Insektenschutz, das im Herbst 2019 von Bundesumweltministerin Schulze ins Kabinett eingebracht und dort beschlossen wurde, wird laut „Agrar heute“ fast unverändert umgesetzt. Die Verordnung zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln werde entsprechend angepasst. Der Anbau von Sonderkulturen wie Wein, Hopfen, Obst und Gemüse sowie Saatgut soll laut „Agrar heute“ vom Verbot von Insektiziden und Herbiziden jedoch ausgenommen werden.