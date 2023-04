Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Matthias Kohring, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Mannheim, erklärt im Interview, warum die Politik den Bürgern kommunikativ mehr zumuten müsste, Stiko-Empfehlungen plötzlich umstritten sind und die Wahl des Impfstoffs für viele Menschen wichtig ist.

Herr Kohring, in diesem Jahr haben sich in Deutschland Millionen Menschen gegen Grippe impfen lassen. Die wenigsten dürften zuvor nach dem Hersteller oder der Herstellungsweise des Vakzins gefragt haben. Bei den Corona-Impfstoffen haben hingegen viele Leute Präferenzen. Woran liegt das?

Vor dieser Pandemie haben sich vor allem die Menschen impfen lassen, die ohnehin Vertrauen in das medizinische System hatten. Und denen war es salopp gesagt egal, was sie bekamen, weil sie davon ausgingen, dass die Ärzte wissen, was sie tun. Die schnelle Entwicklung eines dazu noch neuartigen, nämlich mRNA-Impfstoffs gegen Covid-19 hat aber viele Menschen verunsichert. Und obwohl kein normaler Laie wirklich nachvollziehen kann, warum der eine Impfstoff besser sein soll als der andere, haben sich viele Menschen auf einen bestimmten festgelegt, weil ihnen das ein Gefühl der Autonomie und Sicherheit gibt. Ich halte das für ein sehr rationales Verhalten.

Wie weit kommt man mit wissenschaftlicher Aufklärung?



Auch