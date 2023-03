Seit Wochen rufen die Gewerkschaften die Mitarbeiter in den Sozial- und Erziehungsdiensten immer wieder zu Warnstreiks auf. Eine Folge: geschlossene Kitas. An diesem Montag beginnt die dritte, möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde mit den Kommunen. Mit deren Verhandlungsführerin Karin Welge sprach Ralf Joas über die Forderungen der Gewerkschaften, die Haltung der Arbeitgeber und die Frage, was Erzieherinnen und Sozialarbeiter eigentlich verdienen.

Frau Welge, zunächst die Frage, die viele Eltern am meisten interessiert: Werden Sie sich in der dritten Verhandlungsrunde mit den Gewerkschaften einigen, womit auch weitere Streiks vom Tisch wären?

Es ist mein ausdrücklicher Wunsch und zugleich mein Appell an die Gewerkschaften, dass wir uns einigen.

Sie selbst haben von konstruktiven Verhandlungen gesprochen. Da passen tagelange Warnstreiks, wie es sie vergangene Woche in der Pfalz gab, nicht so richtig dazu.

Das ist richtig. Die Streiks spiegeln nicht den Verhandlungsstand wider. Ich empfinde diese Streiks als unnötig und unverhältnismäßig.

Wie erklären Sie sich die Härte der Streikaktionen?

Zum Auftakt der Verhandlungen haben die Gewerkschaften einen umfangreichen Forderungskatalog präsentiert. Da war zwar von Entlastung die Rede, tatsächlich aber ging es um unheimlich viel Bürokratie, um die Entwicklung und Evaluierung von Kriterien. Das hätte sehr viel personellen Aufwand bedeutet, weshalb wir gesagt haben: Das scheint uns kein Erfolgsmodell zu sein. Das haben die Gewerkschaften dann so interpretiert, dass ein schwieriger Verhandlungsmarathon bevorsteht. Das sehe ich deutlich anders, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man Dinge, die man später nicht leisten und umsetzen kann, erst gar nicht aufrufen sollte. Außerdem ist auch klar, dass ein Arbeitskampf den Gewerkschaften neue Mitglieder bringt. Der erste bundesweite Streiktag am 8. März 2022 war schon terminiert und geplant, da hatten die Verhandlungen noch gar nicht begonnen.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem, Beschäftigte höher einzugruppieren, weil auch die Anforderungen gestiegen seien. Das klingt, mit Blick etwa auf die Corona-Pandemie, doch nachvollziehbar?

Auf den ersten Blick ja. Aber die Anforderungen sind nicht überall gleich stark gestiegen. Danach müssen wir genau schauen und differenzieren. Wir haben zum Beispiel in Kinderbetreuungseinrichtungen im ländlichen Raum eine ähnliche Lage wie vor drei, vier Jahren. Hingegen hat sich beispielsweise der gesetzliche Schutzauftrag bei Gefährdung des Kindeswohls geändert, worauf Sozialarbeiter reagieren müssen. Das hat Auswirkungen auf deren Arbeit.

Bleiben wir mal beim Geld: Was verdienen Erzieherinnen oder Sozialarbeiter?

In der Regel beginnen die Tabellen für Erzieherinnen bei 2931 Euro – Vollzeit und brutto. Aber faktisch stellen alle Kommunen Erzieherinnen bereits eine Stufe höher ein, da reden wir dann über 3142 Euro. Die Gehälter steigen dann auf bis zu 3980 Euro monatlich nach entsprechender Beschäftigungszeit. Erzieherinnen mit eher schwierigeren Tätigkeiten, die in ihrer Gruppe zum Beispiel Kinder mit Handicaps betreuen, erhalten in der Regel zu Beginn 3211 Euro; die Endstufe liegt bei 4446 Euro. Bei den Sozialarbeiten reicht die Spanne von etwa 3300 Euro bis rund 6000 Euro in der Endstufe bei hervorgehobener Tätigkeit. Aber wir müssen auch aufpassen, dass nicht das ganze Gehaltsgefüge im öffentlichen Dienst aus dem Gleichgewicht gerät.

Was meinen Sie damit?

Die Sonder-Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst werden seit 2015 geführt. Zugleich gibt es noch die normalen Tarifrunden im öffentlichen Dienst. Seit 2015 sind die Tarifeinkommen aller Beschäftigten um ungefähr 31 Prozent gestiegen; im Sozial- und Erziehungsdienst betrug die Steigerung bis zu 61 Prozent. Da fand also ein deutlicher Aufholprozess statt. Wenn es jetzt um weitere Erhöhungen geht, müssen wir auf die gesamte Balance achten. Denn die Anforderungen an die Beschäftigten haben sich meines Erachtens überall verändert. Wir müssen uns generell die Frage stellen, was wir dem öffentlichen Dienst noch zumuten können. Und dann gilt es, einen Ausgleich zu finden zwischen dem, was geleistet werden soll und kann, und dem, was am Ende bezahlbar ist. Ich jedenfalls sehe finanziell nicht allzu viel Luft nach oben.

Die Gewerkschaften fordern auch Maßnahmen, die die Beschäftigten entlasten. Was lässt sich da tun?

In vielen Kommunen gibt es mittlerweile Angebote für Coaching und Supervision, für Betriebssport und Entspannungstechniken. Da sollten wir überlegen, ob und in welchem Umfang sich das noch verstärken und ausbauen lässt. Ich glaube jedenfalls nicht, dass sich die Situation für die Beschäftigten entspannt, wenn sie täglich eine Stunde weniger arbeiten, um so Zeit für Vor- und Nachbereitung zu haben. Denn die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. Und wenn gesagt wird, dass es an Fachkräften mangelt, dann streite ich das nicht ab. Aber Pandemie, Flüchtlingskrise, Digitalisierung und demografische Entwicklung haben dazu geführt, dass im Grunde überall im öffentlichen Dienst und auch in anderen Branchen Personal fehlt. Die Lösung kann nicht sein, die eigentliche Arbeitszeit weiter zu verkürzen.

Sie haben die zahlreichen Forderungen der Gewerkschaften erwähnt. Gibt es auch aus kommunaler Sicht Felder, wo Handlungsbedarf besteht?

Wir schauen uns mit Sicherheit nochmals das Thema Sozialarbeit an, etwa wenn es um die Gefährdung des Kindeswohls geht. Da gibt es ja nicht nur neue gesetzliche Anforderungen, da gab es in den zurückliegenden Jahren leider auch Vorkommnisse, die uns in die Pflicht nehmen.

Was schwebt Ihnen konkret vor?

Wenn wir im Bereich der Sozialarbeit zu wenig Personal haben, sollten wir beispielsweise schauen, ob wir diese Tätigkeiten möglicherweise für weitere Beschäftigtengruppen öffnen, die ebenfalls ein Studium mit pädagogischem Schwerpunkt absolviert haben, oder für Beschäftigte, die gleichwertige Tätigkeiten und Erfahrungen haben wie Sozialarbeiter und Sozialpädagogen.

Wären Sie auch bereit, die nun anstehende Verhandlungsrunde gegebenenfalls zu verlängern?

Wenn es Erfolg verspricht, mache ich auch die Nacht zum Tag.

Zur Person

Die Pfalz ist Karin Welge nicht unbekannt. Denn einen Teil ihres Studiums absolvierte die 59-jährige Juristin und Verwaltungswissenschaftlerin an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Geboren wurde Welge im saarländischen Wadern. Seit November 2020 ist die SPD-Politikerin Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen – als erste Frau in diesem Amt. Seit Jahresbeginn ist Welge auch Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA).