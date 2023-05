Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grünen können sich Hoffnungen machen, am Sonntag im zweiten Durchgang die Rathäuser in einigen großen Städten Frankreichs zu erobern – darunter Straßburg und Bordeaux. In Paris ist die Lage ein bisschen komplizierter.

Kommunalwahlen sind in Frankreich eine wichtige Angelegenheit. Sie sind nicht nur ein Stimmungstest für die Parteien, die Bürgermeister haben auch außerordentlich viel