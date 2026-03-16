Während nach der ersten Runde der französischen Kommunalwahlen in Paris ein Sozialist am besten platziert ist, könnte Marseille einen rechtsextremen Bürgermeister bekommen.

Bleibt Paris sozialistisch regiert oder geht es in die Hände der Bürgerlich-Rechten über? Nach der ersten Runde der französischen Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag erscheint die Lage in der Hauptstadt unsicher. Zwar liegt der sozialistische Kandidat Emmanuel Grégoire mit fast 38 Prozent mehr als zwölf Punkte vor seiner Hauptkonkurrentin, der konservativen Ex-Ministerin Rachida Dati. Doch drei weitere Kandidaten erzielten mindestens zehn Prozent der Stimmen und qualifizierten sich für die zweite Runde am kommenden Sonntag.

„Nichts ist geschafft“

Von ihrer Entscheidung, nochmals anzutreten oder sich zugunsten von Grégoire oder Dati zurückzuziehen, dürfte das Endergebnis entscheidend abhängen. Dati, die seit sechs Jahren die Opposition anführt, kann noch auf Stimmen des rechtsextremen und des Mitte-Lagers hoffen. „Nichts ist geschafft“, rief der Favorit Grégoire am Sonntagabend seinen dennoch ausgelassen jubelnden Anhängern zu. Nur mit einem Votum für ihn lasse sich verhindern, „dass die Rechten und die Rechtsextremen alles zerstören, was aus Paris eine lebenswerte Stadt gemacht hat“. Der 48-Jährige verspricht weitgehend eine Fortsetzung der Politik der bisherigen Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die den Autoverkehr drastisch reduzieren ließ, um Radfahrern und Fußgängern den Vorrang zu geben.

In mehreren Städten gute Ergebnisse für Linkspopulisten

La France Insoumise (LFI), die Partei des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, konnte trotz ihres Außenseiter-Status’ in mehreren Städten gute Ergebnisse erzielen und führt in Roubaix, Limoges, Toulouse und Lille. Mélenchon sprach von einem „wundervollen Durchbruch“.

Auch in Marseille könnte LFI zum Königsmacher werden. Doch ähnlich wie Emmanuel Grégoire in Paris lehnt auch der amtierende sozialistische Bürgermeister Benoît Payan, der nach dem ersten Wahlgang einen leichten Vorsprung vor dem Kandidaten des rechtsextremen Rassemblement National (RN) hat, eine Allianz mit den radikalen Linken ab.

Diese Gemengelage könnte dem RN am nächsten Sonntag einen Triumph in Marseille, der zweitgrößten Stadt des Landes, bescheren. Auch in Toulon und Nizza, wo der zum RN übergelaufene frühere Chef der konservativen Republikaner, Éric Ciotti, kandidiert, befinden sich die Rechtsextremen in einer Position der Stärke.

Grüne gehören zu Gewinnern

In Perpignan siegte erneut Parteivize Louis Aliot auf Anhieb, obwohl er ebenso wie die RN-Frontfrau Marine Le Pen im Juli sein Urteil im Prozess wegen Korruption im Zusammenhang mit EU-Geldern erwartet.

Von solchen Erfolgen abgesehen erzielte die rechtsnationale Partei in vielen anderen Regionalmetropolen wie Lyon, Toulouse oder Straßburg jedoch schwache Ergebnisse, in Paris waren es gar nur 1,59 Prozent. Insgesamt erreichte der RN in 17 Gemeinden mit mehr als 3500 Einwohnern die zweite Runde. Das ist ein besseres Ergebnis als 2020 – aber ein schlechteres als noch 2014. Der Chef der konservativen Republikaner, Bruno Retailleau, streckte dem RN in verhaltener Weise die Hand aus, ebenso wie dessen Chef Jordan Bardella sagte, seine Partei wolle „mit ehrlichen Rechten, Unabhängigen und allen, die das Chaos der Linksextremen ablehnen“, zusammenarbeiten.

Waren vor sechs Jahren die französischen Grünen große Gewinner der Kommunalwahlen, so übertrafen ihre Ergebnisse auch diesmal die Vorhersagen der Demoskopen. In Lyon liegt der amtierende Bürgermeister klar vorne. Auch in der lange konservativ geprägten Weinstadt Bordeaux führt der grüne Rathaus-Chef Pierre Hurmic erneut.

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