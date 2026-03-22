Nach dem Wahl-Debakel herrscht Entsetzen in der SPD-Parteizentrale. Die Spitze spricht von Reformen. Die Union bleibt vorsichtig – und die FDP hadert mit sich selbst.

An dem Abend, der die SPD erschütterte wie kaum ein anderer in der jüngeren Geschichte, ist es fast schon gespenstisch ruhig in der Berliner Parteizentrale. Zwei Fernseher sind hier aufgestellt, nicht weit von der berühmten Willy-Brandt-Statue. Ein gutes Dutzend Journalisten sitzt an einem großen Arbeitstisch. Ein paar Kameras sind auf die große Pressewand gerichtet. Kein großer Auftritt, keine Wahlparty, keine Parteifunktionäre, die die Welt erklären.

Es sollte ein Abend ohne Jubelschreie und scharfe Spitzen gegen den politischen Kontrahenten werden. Bloß nicht provozieren, bloß keine schlafenden Hunde wecken. In den Parteizentralen bleiben an diesem Abend die meisten Lichter aus.

Reformen als Ausweg?

Eine halbe Stunde nach Bekanntwerden der Prognose beginnen SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und Parteichefin Bärbel Bas von Kamera zu Kamera zu gehen und Interviews zu geben. Ein „sehr bitteres Ergebnis“ sei das, da gibt es „gar nichts schönzureden“ und natürlich sei das nicht die Schuld der SPD in Rheinland-Pfalz, sondern die der SPD im Bund. Die Konsequenzen? Weitermachen. „Wir müssen jetzt beweisen, dass wir das Ruder rumreißen können“, so Bas.

Der einzige Weg aus diesem Desaster, so klingt es durch bei Bas, sind Reformen. Man habe schon begonnen, erklärt Bas. Mit der Abschaffung des Bürgergeldes, mit der Verschärfung der Migrationsregeln. „Den Weg wollen wir auch weiter gehen. Und das ist auch notwendig.“

Die SPD-Chefs wollen bleiben

Bereits seit Wochen wurde in Berlin gemunkelt, dass das nicht einfach wird, wenn die SPD ihren wichtigsten Ministerpräsidenten verliert. Hinter vorgehaltener Hand wurden von SPD-Abgeordneten Zweifel an der Parteispitze geäußert, nicht alle sind von den Sozialreformen nur begeistert. Die Angst vor dem totalen Bedeutungsverlust, so die Sorge, könnte dafür sorgen, dass die SPD-Linke einen Kursschwenk fordert.

Die Union war daher in Berlin durchaus bemüht, nicht zu laut zu feiern. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann steht im dunklen Konrad-Adenauer-Haus und findet alles „stark“ – „starker Wahlkampf“, „starkes Ergebnis“, starke Gesamtsituation. Aber er sagt auch: Jetzt muss es an die Reformen gehen. Und das geht nur gemeinsam mit der SPD.

Und am anderen Ende des politischen Berlins ist da noch, fast vergessen, die FDP. Generalsekretärin Nicole Büttner, die sich nach dem Rausfliegen der FDP in Baden-Württemberg die Haare abrasiert hatte, stellt sich an das Mikrofon und liest eine Rede ab, die merkwürdig leise klingt. Die FDP müsse „neue Wege gehen“, sagt sie. „Wir müssen dabei mit uns anfangen, und das tun wir. Wir werden morgen ganz konkret besprechen, was die nächsten Schritte für die Partei sein werden.“