Das zumindest ist ein Ziel der 15. Artenschutzkonferenz, die am Mittwoch im kanadischen Montreal beginnt und rund zwei Wochen dauert.

Schätzungen zufolge sind derzeit etwa eine Million der mutmaßlich acht Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Erde vom Aussterben bedroht. In den vergangenen 500 Jahren sind bereits 680 Wirbeltierarten für immer verschwunden – und in den jüngsten Jahrzehnten hat sich das Artensterben noch einmal massiv beschleunigt. Schlagzeilen machte hierzulande beispielsweise das Insektensterben: Die Masse der Fluginsekten in Deutschland ist seit 1989 um rund drei Viertel zurückgegangen.

Ein zentrales Vorhaben für die UN-Konferenz – die in ihrem Wesen nach den Welt-Klimakonferenzen ähnelt – ist es aus Sicht der Bundesregierung, bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Fläche an Land und im Meer unter Schutz zu stellen. Das bedeutet, wie Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) nicht müde wird zu betonen, aber nur zum Teil, dass diese Flächen nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden können. Für den Großteil reiche eine nachhaltige Nutzung, wie sie in Deutschland beispielsweise in Biosphärenreservaten (etwa dem Pfälzerwald) vorgeschrieben ist.

Nur noch die Hälfte Pestizide

Das erhoffte weltweite Artenschutzabkommen, das Umweltverbände in seiner Bedeutung mit dem Pariser Klimaschutzabkommen aus dem Jahr 2015 vergleichen, soll aber noch weitere Vorgaben enthalten. So wurde bereits im November auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten gefordert, dass natürliche Flussbette auf einer Länge von 25.000 Kilometern wiederhergestellt werden sollten. Drei Milliarden zusätzliche Bäume sollten gepflanzt werden (auch mit Blick auf den Klimawandel); in der Landwirtschaft sollten künftig 50 Prozent weniger Pestizide zum Einsatz kommen, weil die Giftstoffe ja auch nutzbringende Insekten abtöten und so die Nahrungsketten durchbrechen können.

Auch der Eintrag von Plastikmüll soll verringert werden. Jeweils drei Milliarden Hektar degradierter Ökosysteme an Land und im Meer sollen wiederhergestellt werden, was der Gesamtfläche Afrikas entsprechen würde. Abgesichert werden soll all dies durch Kontrollmechanismen.

Nur sieben Prozent geschützt

Doch schon beim Hauptziel der Montrealer Konferenz, mindestens 30 Prozent der weltweiten Landes- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen, hakt es offensichtlich. „Ich denke, wir werden das nicht hinkriegen“, sagt etwa Thomas Brey vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven mit Blick auf die Meeresflächen. Er sieht Widerstände vor allem aus Asien und aus Russland. Derzeit sind laut Experten etwa sieben Prozent der Meere geschützt.

Man erlebe derzeit das „größte Artensterben seit der Dinosaurierzeit“, allerdings sei es diesmal – wissenschaftlich belegt – ein menschengetriebener Prozess, heißt es auch von Seiten der Umweltschutzorganisationen. Heike Vesper vom WWF Deutschland betont: „Die biologische Vielfalt ist aber die Grundlage für unser Überleben und auch für unsere Wirtschaft.“

In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt, die Wirtschaft vervierfacht und der Welthandel verzehnfacht. „Wir Menschen nehmen einfach mehr, als die Erde uns geben kann“, sagt dazu Christof Schenck, Träger des Deutschen Umweltpreises 2022 und Geschäftsführer der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft. Mit Blick auf die schwindende Artenvielfalt spricht er von einem „Massensterben“.

Spannungen im Vorfeld

Ursprünglich hätte der 15. Weltnaturgipfel – der auch unter dem Kürzel „COP-15“ läuft – schon 2020 in China stattfinden sollen. Er wurde dann aber wegen der anhaltenden pandemischen Lage dort verschoben und zerteilt. Der erste Verhandlungsteil fand im vergangenen Oktober hauptsächlich online im chinesischen Kunming statt, der zweite Teil nun in Montreal, allerdings weiter unter chinesischem Vorsitz.

Schon im Vorfeld des Treffens habe es „gewisse Spannungen“, vor allem politisch-diplomatischer Natur zwischen der chinesischen Präsidentschaft und Teilnehmerstaaten gegeben, heißt es hinter den Kulissen. So lud die chinesische Präsidentschaft keine Staats- und Regierungschefs zu dem Gipfel ein. Deswegen werden nun auch – zumindest offiziell – erst einmal keine erwartet.