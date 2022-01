Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich für viele Menschen das Arbeitsleben schlagartig verändert. Die Bundesregierung will Homeoffice zur künftigen Standard-Option machen. Doch die Arbeitgeber sind alles andere als begeistert.

Berlin. Das pandemiebedingte Homeoffice hat den Arbeitsalltag von Millionen Menschen gehörig umgekrempelt. Eine „neue Freiheit“, die es zu bewahren gilt, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der das Arbeiten von zu Hause aus dauerhaft in Deutschland etablieren und einen Rechtsanspruch schaffen will – ganz unabhängig davon, ob ein Virus wütet oder nicht. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sei sich zu den neuen Regeln einig.

Heils Pläne sehen vor, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen müssen – es sei denn, betriebliche Gründe sprechen dagegen – „etwa weil man im Stahlwerk am Hochofen arbeitet und natürlich nicht von zu Hause aus arbeiten kann“, sagte Heil. Beschäftigte müssten dies aber in jedem Fall künftig mit den jeweiligen Vorgesetzten „erörtern“ können. Homeoffice werde auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern, hofft Heil. Nach jüngsten Angaben des Münchner Ifo-Instituts waren laut einer Unternehmensumfrage im Dezember des vergangenen Jahres 27,9 Prozent der Beschäftigten zumindest zeitweise im Homeoffice tätig. Im August lag die Quote bei 23,8 Prozent. Seit November gilt die pandemiebedingte Pflicht für Arbeitgeber, ihren Beschäftigen Homeoffice anzubieten – sofern betriebliche Gründe nicht dagegen sprechen.

Ungeklärte Fragen und Sorgen

Doch noch bleiben ungeklärte Fragen und Sorgen. Psychologen warnen vor Vereinsamung in den eigenen vier Wänden. Andere Probleme gibt es mit Geräten und Ausstattung: Wie eine repräsentative Forsa-Umfrage der Techniker Krankenkasse (TK) ergeben hat, sagen gut 38 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice, dass sie sich durch einen schlecht ausgestatteten Homeoffice-Arbeitsplatz belastet fühlen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund mahnt klare Regeln an, auch zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten. Arbeitsminister Heil verspricht, „die Schattenseiten im Homeoffice“ einzugrenzen. Der DGB und die Gewerkschaft IG Metall begrüßen Heils Pläne ausdrücklich. Viele Arbeitnehmer wollten auch nach der Pandemie nicht auf das Homeoffice verzichten, argumentiert der DGB.

Die Arbeitgeber lehnen dagegen einen Rechtsanspruch auf Homeoffice ab. Der Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien sehe „nicht die Schaffung eines Rechtsanspruchs, sondern einen Erörterungsanspruch vor“, sagte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Homeoffice sei in vielen Unternehmen „Standard“ und werde das auch so nach der Pandemie bleiben, sagte er. Auch der Digitalverband Bitkom hält einen Rechtsanspruch auf Homeoffice für „den falschen Weg“.