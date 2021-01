Fragen und Antworten: Impfstoffe sind derzeit ein begehrtes Gut. Für deren Zulassung müssen hohe Anforderungen erfüllt werden. Das gilt auch für das russische Mittel. Große Hoffnungen werden mit dem Impfstoff von Astrazeneca verbunden.

Was wissen wir über den Impfstoff von Astrazeneca?

Der Impfstoff von Astrazeneca ist auch bei Kühlschranktemperaturen mehr als sechs Monate haltbar. Aufwendige Kühlketten bei bis zu 70 Grad minus entfallen dadurch. Die Wirksamkeit ist nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sehr gut. Laut Studienergebnissen kann der Impfstoff im Schnitt 70 Prozent der Covid-19-Erkrankungen verhindern. Spahn bedauerte, dass in den klinischen Tests mit Tausenden Probanden nur wenige ältere Menschen teilgenommen hätten. Deswegen wird für die Altersgruppe ab 65 Jahren der Impfstoff wahrscheinlich nicht eingesetzt. Nach der Zulassung erhält die EU nach Spahns Angaben im Februar etwa 17 Millionen Dosen, darunter für Deutschland drei Millionen Dosen. Damit würden Personen unter 65 Jahren in der Gruppe mit der höchsten Priorität geimpft. Es handelt sich um Pflegepersonal und Menschen mit Vorerkrankungen. Sollte Astrazeneka mit zusätzlichen Studien relevante Daten über die Wirksamkeit seines Impfstoffs in der Altersgruppe ab 65 Jahren liefern, werde die Impfstrategie überarbeitet.

Welche Nebenwirkungen sind von den bisherigen Impfungen bekannt?

Geschildert werden Kopfschmerzen und Schmerzen an der Einstichstelle der Impfung, so der Präsident des für Arzneimittel zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek. Alle Reaktionen würden nach spätestens drei bis fünf Tagen abklingen. Selten wurden allergische Reaktionen gemeldet, bisher sind in Deutschland lediglich 22 derartige Fälle bekannt. Typisch sind dafür Juckreiz, Quaddeln auf der Haut oder angeschwollene Augenlider. Alle Betroffenen hätten sich schnell davon erholt. Todesfälle nach Impfungen gab es auch, bisher 69. Betroffen waren Menschen im Alter zwischen 56 und 100 Jahren. Cichutek ist überzeugt, dass der Tod nicht von der Impfung verursacht wurde, da es sich um Patienten mit Vorerkrankungen gehandelt hat. Cichutek wies die auf Plattformen von Impfgegnern aufgestellten Behauptungen zurück, die Impfstoffe würden Körperzellen genetisch verändern oder die Fruchtbarkeit reduzieren: „Das ist alles Quatsch.“

Warum spüren die Labore die Virus-Mutationen nur selten auf?

Um Mutationen des Virus zu erkennen, müssen die Proben gründlich analysiert werden (Sequenzierung). Die Bundesregierung gibt 200 Millionen Euro aus, um die Ausbreitung dieser Mutationen besser verfolgen zu können. Doch nicht jedes Labor kann das leisten, weil der Vorgang vor allem Rechnerleistung benötigt. Das Ziel ist, dass fünf Prozent aller Proben sequenziert werden, wozu alle Labore aufgerufen sind. Es gelte, einen repräsentativen Überblick zu gewinnen, so der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Auch das RKI selbst sequenziert eingeschickte Proben. Erwartet wird, dass es bald PCR-Tests gibt, mit denen solche Mutanten erkennt werden können.

Wird der russische Impfstoff Sputnik V bald in Deutschland eingesetzt?

Dafür gibt es noch keine Hinweise. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ist mit russischen Stellen in Verbindung. „Wir beraten die Kollegen über die Voraussetzungen für eine europäische Zulassung“, so PEI-Präsident Cichutek. Produktionsstätten für den russischen Impfstoff könnte es auch in Europa geben. Das Vakzin müsse jedoch den Ansprüchen der europäischen Arzneimittelagentur entsprechen. Meldungen, wonach Moskau der EU angeboten habe, im zweiten Quartal 100 Millionen Dosen des Impfstoffes zur Verfügung zu stellen, werden mit Blick auf das langwierige Zulassungsverfahren als unrealistisch eingestuft. Das Präparat wurde Mitte August in Russland als weltweit erstes für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben, obwohl bis dahin wichtige Tests ausstande. Unabhängige Studien sind bisher nicht bekannt.

Dürfen übrig gebliebene Impfdosen an das Personal verimpft werden?

Gesundheitsminister Spahn hält die Verimpfung der Reste für sinnvoller als das Wegwerfen. Er mahnt jedoch eine Systematik an, nach der die übrig gebliebenen Impfdosen verwendet werden. Sinnvoll wären die Impfung des in Impfzentren oder Pflegeheimen anwesenden Sicherheits- und Gesundheitspersonals.