Die Kommission zum Kinder- und Jugendschutz im Internet hat einen Zwischenbericht vorgelegt. Ergebnis: Eine Altersbeschränkung alleine löst das Problem nicht.

Die von der Bundesregierung beauftragte Expertenkommission zum „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“ hat einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Darin skizziert sie auf 128 Seiten sowohl „erhebliche Online-Gefährdungslagen“, aber auch Chancen der digitalen Welt für junge Menschen.

Das Fazit des Expertengremiums: Eine derzeit von der Politik diskutierte Altersbeschränkung für soziale Medien alleine wird es nicht richten. Stattdessen sei eine ganzheitliche, langfristig angelegte und fortlaufend weiterzuentwickelnde Strategie erforderlich. Außerdem wird angezweifelt, ob eine nationale Lösung überhaupt möglich ist.

Vergangenen Oktober hatte Familienministerin Karin Prien (CDU) das 18-köpfige Gremium eingesetzt. Es soll Empfehlungen für einen besseren Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt erarbeiten.

Australien als Vorreiter

International gilt Australien als Vorreiter: Dort wurde bereits Ende 2025 ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. Auch Prien hat sich für eine Altersbeschränkung ausgesprochen.

Der Bericht macht deutlich, dass soziale Medien für viele junge Menschen eine zentrale Rolle spielen – zugleich aber erhebliche Gefahren bergen. Dazu zählen unter anderem Suchtentwicklung, Cybermobbing, Gewaltdarstellungen, Hassrede und sexuelle Gewalt. In Deutschland „erfüllen 4,7 Prozent der 10- bis 17-Jährigen Voraussetzungen für eine pathologische Nutzung sozialer Netzwerke“.

Die Anfälligkeit für diese Risiken ist laut Bericht unterschiedlich ausgeprägt und hängt unter anderem vom Alter, der psychischen Verfassung und dem sozialen Umfeld ab. Als mögliche Folgen nennen die Experten eine nachlassende Empathiefähigkeit, die Normalisierung von Feindseligkeit sowie einen Rückzug aus öffentlichen Debatten. Besonders Gewaltdarstellungen verbreiteten sich schnell und könnten bei jungen Menschen „Verstörung, Angst, Schlafstörungen sowie weitere psychische Belastungen“ auslösen.

Handlungsempfehlungen sollen im Juni kommen

Es wird deutlich, „dass der Schutz von Kindern nicht durch Einzelmaßnahmen zu erreichen ist“, sagte Prien. Daher müsse man Regulierung, Bildung und Prävention miteinander verbinden. Gleichzeitig zeigt der Bericht Defizite auf: Angebote zur Medienbildung und Elternunterstützung seien uneinheitlich und nicht flächendeckend organisiert.

Neben den Risiken hebt die Kommission auch positive Aspekte sozialer Medien hervor. Das Smartphone bedeute „für Jugendliche auch Zugang – zu Freundschaften, Wissen und Teilhabe“, so Prien. Die Kommission will im Juni Handlungsempfehlungen vorlegen, ein Abschlussbericht ist für September geplant. Laut einem Ministeriumssprecher soll es im Sommer „klare Entscheidungen geben“.