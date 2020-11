Auch für uns Journalisten ist der Teil-Lockdown eine besondere Herausforderung. Wie schaffen wir es, zu erklären, ohne Angst auszulösen? Von Chefredakteur Michael Garthe

Liebe Leserinnen und Leser,

die neuerlichen heftigen Einschnitte im öffentlichen Leben sind beschlossen und in die Tat umgesetzt. Eine deutliche Mehrheit der Deutschen stimmt ihnen laut repräsentativer Umfragen zu. Zugleich aber sind diese Maßnahmen auch umstritten - in der Politik, in der öffentlichen Diskussion, in der RHEINPFALZ-Leserschaft, in der Redaktion. Das ist typisch demokratisch. So soll es sein.

Leider ist aber bei uns - und nicht nur in Amerika und anderswo - diese Debatte teilweise auch ungezügelt, ohne Anstand, rechthaberisch, ja hasserfüllt. Das muss wirklich nicht sein. Diese Unkultur trägt viel zu Verunsicherung, Angst, ja Panik bei.

Vorwurf: „Ahnungslose Schreiberlinge“

Eine Redaktion steht immer im Zentrum öffentlicher Debatten. Oft wird ihr vorgeworfen, vom wirklichen Leben keine Ahnung zu haben. Da heißt es in den Mails an uns, wir seien „Schreibtischtäter“, „Erfüllungsgehilfen“, „ahnungslose Schreiberlinge“, „Klugscheißer“ - um nur die harmloseren Vorwürfe zu zitieren. Ich halte mit dem Alltag eines Verlagshauses dagegen:

150 Redaktionsmitglieder und die vielen Angestellten und Mitarbeiter unseres Verlages stehen mitten im Leben. Wir sind genauso betroffen von den Corona-bedingten Einschränkungen wie alle anderen Menschen. Unsere Kinder und Enkel können nicht auf den Sportplatz und in die Turnhallen. Unsere Eltern und Großeltern sehnen sich wie wir nach Kontakten miteinander, doch schon wieder sind die Besuchsmöglichkeiten in Krankenhäusern und Seniorenheimen eingeschränkt. Manche in unseren Familien sind schwer erkrankt und wir müssen um sie alle erdenkliche Sorgfalt walten lassen. Unsere Partnerinnen und Partner arbeiten teilweise auf Stellen, die durch die Pandemie sehr gefährdet sind, etwa in der Gastronomie oder im Tourismus. Manche sind Lehrerinnen und Lehrer oder im Kindergarten angestellt und wir bekommen mit, unter welchen Belastungen sie derzeit stehen. Andere arbeiten in medizinischen Berufen oder in der Pflege und wir spüren, welch oft selbstlosen Einsatz sie da bringen. Wir selbst können nicht mehr ins Fitnessstudio, zum Feierabendfußball, zum Volleyball ... Uns fehlt das so großartige Kulturangebot in unserer Region, weil es meist so wunderbare wie lehrreiche Entspannung ist. Viele von uns können jetzt ihren Hobbys, ob nun Singen, Musik machen oder Theater spielen nicht nachgehen. Die Einschnitte in unserem Familienleben und unserer Freizeit sind tief und schmerzlich.

Keine Privilegien

Wie gut, dass wir keine besonderen Privilegien haben, sondern mitten im (Corona-)Leben stehen. Das hilft uns, über all diese Corona-Folgen so lebensnah wie möglich zu informieren und zu berichten. Wir bemühen uns dabei um Sachlichkeit. Wir wollen nicht dramatisieren, keine Angst und schon gar keine Panik verbreiten. Wir suchen auch nach den positiven Nachrichten, den guten Taten, den Mutmachern, den Vorbildern. Wir interviewen Experten, die Ratgeber sind gegen die Folgen von Alleinsein, psychischer Erkrankung, Überforderung ... Unsere Wissenschaftsredaktion analysiert den wissenschaftlichen Stand der Corona-Forschung, verfolgt, wie es um Impfstoffe und heilende Medikamente steht. Die juristisch und politikwissenschaftlich ausgebildeten Mitglieder der Redaktion hinterfragen, ob die Corona-Maßnahmen rechtskonform sind und die parlamentarische Beteiligung an den Beschlüssen genügend gewährleistet ist.

All das soll helfen, besser durch den Corona-Alltag zu kommen, soll Orientierung und Sicherheit geben, soll mal Trost spenden, mal Mut machen. Ich weiß, dass uns das mal besser und mal nur schlechter gelingt. Aber: Wir strengen uns an.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Kritik, Anregungen oder Wünsche an unsere Corona-Berichterstattung haben, wenn Sie Vorschläge für Themen haben - schreiben Sie mir (redaktion@rheinpfalz.de; oder: Die RHEINPFALZ, Chefredaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen; Stichwort: Corona-Berichterstattung)

Ihr

Michael Garthe