Die geplante Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung soll ihren Sitz in Berlin haben. Das geht aus einem Gesetzentwurf der großen Koalition hervor, welcher der RHEINPFALZ vorliegt.

Als möglicher Sitz wurde seit Jahren auch Ludwigshafen gehandelt, wo Kohl geboren wurde und zeitlebens wohnte. Weder Ludwigshafen noch die Pfalz kommen aber in dem elfseitigen Entwurf vor. Auch die Familie des 2017 verstorbenen Altkanzlers wird nicht erwähnt. Im Gesetz zur Willy-Brandt-Stiftung von 1994, zum Beispiel, sind Brandts Witwe Brigitte Seebacher-Brandt und die Kinder des Altkanzlers ausdrücklich genannt.

Über die Frage, welche Rolle vor allem Kohls Alleinerbin, seine zweite Frau Maike Kohl-Richter, spielen könnte, wird seit Jahren spekuliert. Nach RHEINPFALZ-Informationen gab es verschiedene Versuche aus dem Bundeskanzleramt und der Unionsfraktion, sie einzubinden. Dem Vernehmen nach hatte Kohl-Richter, die mit den beiden Söhnen des Altkanzlers nur über Anwälte verkehrt, aber stets auf eine Art Vetorecht gepocht. Auf eine am Donnerstag per E-Mail versandte Anfrage der RHEINPFALZ zum Gesetzentwurf hat Kohl-Richter bis Redaktionsschluss nicht geantwortet.

Gesetzentwurf am Donnerstag im Bundestag

Eine Mitarbeit von Helmut Kohls Alleinerbin oder der sonstigen Familie des Pfälzer CDU-Politikers ist laut Entwurf dennoch möglich. Mitglieder des fünfköpfigen Kuratoriums sollen vom Bundespräsidenten, der für Kultur und Medien zuständigen obersten Bundesbehörde und der Konrad-Adenauer-Stiftung vorgeschlagen worden. Für wesentliche Entscheidungen wie die Bestellung des Vorstands oder Satzungsänderungen ist eine Vier-Fünftel-Mehrheit im Entwurf vorgesehen. Zweck der Stiftung ist es laut Entwurf, „das Andenken an das politische Wirken Helmut Kohls für Freiheit und Einheit des deutschen Volkes, für den Frieden in der Welt, für die Versöhnung mit den europäischen Nachbarstaaten und die europäische Integration zu wahren“.

Nach RHEINPFALZ-Informationen soll der Entwurf am kommenden Donnerstag in den Bundestag eingebracht und zunächst in den Kulturausschuss verwiesen werden. Beschließt der Bundestag vor der Wahl im September kein Gesetz, würde das für die Stiftungsgründung bereits im Bundeshaushalt 2021 vorgesehene Geld verfallen. Eingeplant sind 2,94 Millionen Euro.

Kommentar zum Thema

Hintergrund zum 90. Geburtstag Helmut Kohls