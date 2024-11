Zeitenwende im politischen Berlin, Deutschland steht vor Neuwahlen. Die sollten möglichst bald erfolgen. Stillstand wäre tödlich für unser Land. Während der Kanzler eine seiner klarsten Reden hält, wirkt der Finanzminister überraschend übertölpelt.

Die einst als Fortschrittskoalition angekündigte Ampel zieht den Stecker. Es trennt sich, was nie zusammengehört hat. Das erste Dreier-Bündnis in der Geschichte des deutschen Bundestages ist Geschichte. Es ist ein Ende, das sich angedeutet hat. Ein Ende, bei dem die Koalitionäre so klar und eindeutig agierten wie selten in den gemeinsamen Jahren. Ein Ende, bei dem weder Kanzler Scholz noch Finanzminister Lindner oder Wirtschaftsminister Habeck ihre gegenseitige Geringschätzung versteckten.

Dieser 6. November ist schon historisch gestartet – mit dem Wahlerfolg von Donald Trump. Das Ergebnis stelle Deutschland vor Herausforderungen – so die einhellige Meinung in Berlin. Weniger einhellig waren die Prognosen, ob die Regierungsparteien diesem Tag einen ganz eigenen Schlussakt verpassen würden. Am Abend dann zerlegte sich die Ampel. Und das mit Rumms. Aus jedem Wort der Handelnden sprach die Wut der vergangenen Monate. Wer bis Mittwoch noch Hoffnung hatte, da würden sich Politiker mit Respekt begegnen, der wurde eines Besseren belehrt. So sehr Rot, Grün und Gelb vor drei Jahren die Verantwortung fürs Land betonten, so sehr ging es ihnen am Mittwoch nur noch um eines: Deutungshoheit.

Scholz überraschend klar

Mehr als nur eine Randbeobachtung dabei: Der als guter Redner bekannte Christian Lindner wirkte bei seinem Statement ungewohnt fahrig, schlecht vorbereitet, angefasst. Der beste Rhetoriker der Ampel und Intimfeind Christian Lindners, Robert Habeck, schlug überraschend sanfte, fast resignierte, konsternierte Töne an. Der oft als zu leise kritisierte Olaf Scholz hingegen hielt eine der unmissverständlichsten und klarsten Reden seiner Amtszeit. Lindner und Scholz rechneten gnadenlos miteinander ab. Etwas, was Beobachter dem FDP-Vorsitzenden sehr wohl, dem Regierungschef sehr wohl nicht zugetraut hätten.

Vieles deutet darauf hin, dass der Kanzler seinem Finanzminister im letzten Moment das Heft des Handelns aus der Hand genommen hat. Lindner legte es auf ein Aus der Ampel an, glaubte aber, den Zeitpunkt selbst bestimmen zu können. Olaf Scholz erinnerte sich spät an sein altes Credo: Wer bei ihm Führung bestelle, bekomme Führung. Im Fall von Lindner eben zum letzten Mal. Scholz erkannte, dass es dem Finanzminister längst nicht mehr um den Erfolg der Ampel ging, sondern um das Aufhübschen der FDP für einen potenziell neuen Partner CDU.

Das Heft des Handelns möchte Olaf Scholz in der Hand behalten – und die Vertrauensfrage erst im Januar stellen. Die Opposition schimpft und fordert Tempo. Zurecht. Deutschland kann sich einen Stillstand, ein Verharren in der wirtschaftlichen Krise, ein Verweigern einer Antwort auf außenpolitische Fragen nicht leisten. Wenn Rot und Grün es ernst meinen mit ihren Plädoyers für Stabilität und Vernunft, dann sollten sie schnell Platz machen für klarere Verhältnisse. Friedrich Merz steht bereit. Seine CDU scharrt mit den Hufen. Olaf Scholz ist unprätentiös genug, auf den Oppositionsführer zuzugehen. Der hat alle Trümpfe auf seiner Seite. Die CDU würde als Gewinner aus dem Ampel-Schlamassel hervorgehen.

Neuauflage der Großen Koalition?

Zum Bumerang für Merz könnte Markus Söders Veto gegen eine Koalition mit „diesen“ Grünen werden. Der bayerische Ministerpräsident meint bei seiner Ausschließeritis Robert Habeck, Annalena Baerbock und Anton Hofreiter. Alle drei werden wichtige Figuren bei den Grünen bleiben. Bliebe im Zweifelsfall also nur eine Neuauflage der Großen Koalition. Ein Bündnis, das in der Vergangenheit für vieles stand, aber sicher nicht für eines: Fortschritt.

Innerhalb der Ampel gibt es hingegen nur Verlierer: Die SPD wird den künftigen Kanzler nicht stellen. Die Grünen müssen gerupft, geteert und mit einer Führung im Umbruch um Zustimmung buhlen. Und die FDP kann noch so oft betonen, als einziger Partner staatspolitische Verantwortung übernommen zu haben: Der Rückbau des Sozialstaats und das Einhalten der Schuldenbremse verfängt nicht bei Bürgern, die Angst vor Abstieg haben. Die Liberalen müssen ums politische Überleben kämpfen und sich fragen, ob Christian Lindner dafür der richtige Anführer ist. Es ziehen düstere Wolken auf über dem politischen Berlin, inmitten der Zeitenwende.