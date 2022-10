SPD-Chef Lars Klingbeil hat an die Ampel-Parteien appelliert, nach dem Scheitern der FDP bei der Landtagswahl in Niedersachsen wieder konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Es gehe jetzt darum, „dass wir uns unterhaken“, sagte Klingbeil am Montag in Berlin. „Es stärkt keinen der drei Partner, wenn wir in der Regierung offenen Streit haben wie in den vergangenen Wochen“, sagte der SPD-Vorsitzende. „Damit muss jetzt Schluss sein.“ Klingbeil wies Befürchtungen zurück, mit einer durch das Wahlergebnis verunsicherten FDP werde das Regieren im Bund nun schwieriger. Der SPD-Chef sprach von einem „bitteren Ergebnis“ für die FDP. Er verstehe zwar, was das mit den Liberalen „gerade macht“. Er habe aber keine Sorge um „die Regierungsfähigkeit der Ampel oder eines Partners“.

Bei der Landtagswahl am Sonntag ist die SPD mit 33,4 Prozent erneut stärkste Kraft geworden, die FDP verfehlte mit 4,7 Prozent den Einzug in den Landtag. SPD-Ministerpräsident Stephan Weil strebt nun ein Regierungsbündnis mit den Grünen an, das die bisherige große Koalition ablösen soll. Die Ziele von SPD und Grünen seien „in hohem Maß identisch“, sagte Weil am Montag. Optimistisch äußerte sich auch Grünen-Ko-Landeschefin Anne Kura. Die Regierungsbildung könne hoffentlich bis zur konstituierenden Landtagssitzung in etwa einem Monat beendet werden.

Lindner will Profil schärfen

FDP-Chef Christian Lindner kündigte nach dem Scheitern in Niedersachsen an, das Profil der Liberalen schärfer herauszuarbeiten. Die FDP „weiß, was sie will und wer sie ist“, sagte Lindner am Montag nach einer Präsidiumssitzung in Berlin. Es gelinge derzeit aber nicht, für das „klare politische Profil“ der Partei hinreichend Unterstützung zu organisieren. Daher müsse das Profil besser herausgearbeitet und gestärkt werden.

Zur Lage der Ampel-Koalition sagte der FDP-Chef, diese habe mit der Niedersachsen-Wahl insgesamt „an Legitimation verloren“. Die Stimmverluste bei SPD und FDP würden durch die Zugewinne der Grünen nicht aufgewogen. Einige Punkte, die die FDP in der Ampel durchsetzen solle, nannte Lindner: So sei jetzt „nicht die Zeit für zusätzliche Belastungen und Bürokratie“. Der FDP-Chef erneuerte zudem die Forderung, die noch laufenden Atomkraftwerke deutlich länger am Netz zu lassen. Es spreche „physikalisch und ökonomisch alles dafür“, betonte Lindner.

Die Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, sieht hingegen in den Forderungen der FDP nach einer Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke einen Grund für die Wahlniederlage. Die FDP habe einen „klaren Atomwahlkampf geführt, sagte sie im Fernsehsender Phoenix. „Ich glaube, das hat sich nicht ausgezahlt.“