Eigentlich war das Klimaziel 2020 für Deutschland abgeschrieben. Corona aber hat es doch noch möglich gemacht. Jubelstimmung kommt trotzdem nicht auf, und es muss nachgearbeitet werden.

Dank eines Corona-Effekts hat Deutschland seine Klimaziele 2020 eingehalten. Das geht aus der Klimabilanz hervor, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag mit dem Umweltbundesamt (UBA) vorstellte. Schulze sprach von einem „großen Fortschritt“, mahnte aber zusätzliche Anstrengungen an. Der Klimabilanz zufolge, die erstmals nach den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes erfolgte, lagen die CO2-Emissionen im vergangenen Jahr um 40,8 Prozent unter dem Stand von 1990 und um 8,7 Prozent unter dem Stand von 2019. Laut den UBA-Daten wurden in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt rund 739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Das sind rund 70 Millionen Tonnen weniger als 2019.

Nach Schätzungen des UBA ist etwa ein Drittel des Emissionsrückgangs auf die Corona-Pandemie und deren Folgen zurückzuführen. Besonders groß sei dieser Effekt bei Energie und Verkehr. UBA-Präsident Dirk Messner sagte, zwar hätte es auch ohne Corona eine deutliche Minderung gegeben, im Vergleich zu 1990 wäre diese aber wohl unter der 40-Prozent-Marke geblieben.

Erhebliche Defizite beim Ökostrom

Auch Schulze verwies auf den Corona-Effekt. Es seien aber auch „strukturelle Veränderungen erreicht worden, die auch nach der Pandemie fortwirken“, hob sie hervor. So machten sich im Energiesektor die Abschaltung von Braun- und Steinkohlekraftwerken und der deutliche Anstieg des Zertifikatepreises im EU-Emissionshandel bemerkbar. Erhebliche Defizite gebe es allerdings beim Ökostrom, dessen Ausbautempo „doppelt so schnell werden“ müsse. Groß sei der Handlungsbedarf zudem im Verkehrsbereich, auch wenn hier die gesetzlichen Vorgaben zur CO2-Minderung erreicht wurden.

Kritik von Grünen und Umweltverbänden

Messner und Schulze wiesen darauf hin, dass die schärferen EU-Klimaziele, über die derzeit verhandelt wird, auch in Deutschland zusätzliche Anstrengungen erforderlich machen werden. Statt der bisher geplanten CO2-Minderung um 55 Prozent bis 2030 gehe sie davon aus, „dass wir eher bei 65 Prozent landen werden“ im Vergleich zu 1990, sagte die Umweltministerin. Messner drängte zudem auf ein festes Datum für den Abschied von Pkw mit fossilem Verbrennungsmotor „um das Jahr 2030“.

Grüne, Linke und Umweltverbände kritisierten die bisherigen Klimaschutzanstrengungen als unzureichend. „Wir brauchen jetzt einen massiven Ausbau von Ökostrom, eine klimaneutrale Industrie und E-Autos auf allen Straßen“, sagte die Grünen Klimaexpertin Lisa Badum.

Kommentar: Mit Ach und Krach