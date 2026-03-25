Das neue Klimaschutzprogramm von Umweltminister Carsten Schneider greift zu kurz. Und es wälzt die Verantwortung auf die Bürger ab.

Es ist die ureigene Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Bürgerinnen und Bürger Klarheit haben und entsprechend langfristige Entscheidungen treffen können. Dass die Bundesregierung beim Klimaschutz so widersprüchliche Signale sendet, ist deshalb vor allem eines: schädlich.

Auf der einen Seite dreht sie den Klimaschutz zurück. CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will die Solar-Förderung für Hausbesitzer streichen, hat am Montagabend im US-amerikanischen Houston laut „Politico“ das EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 infrage gestellt. Gemeinsam ist die Bundesregierung in Brüssel erfolgreich gegen das sogenannte Verbrenner-Aus ab 2035 vorgegangen und plant ein Gebäudemodernisierungsgesetz, das die bisherigen Regeln zum klimafreundlichen Umbau der Wärmeversorgung aushebelt.

Demonstrativer Optimismus

Auf der anderen Seite tut Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) vor die Presse so, als könne er mit einem neuen Klimapaket die von Reiche infrage gestellten Klimaziele erreichen – inklusive Zwischenziele: 65 Prozent weniger Treibhausgasausstoß bis 2030 im Vergleich zu 1990, 88 Prozent weniger bis 2040 und schließlich Klimaneutralität bis 2045 – also fünf Jahre früher als es die EU vorsieht. Schneider musste ein solches Programm vorlegen, dazu ist eine neue Bundesregierung spätestens ein Jahr nach Beginn einer neuen Legislaturperiode im Bundestag verpflichtet.

Der demonstrative Optimismus, mit dem Schneider sein Programm und die darin enthaltenen neuen Maßnahmen bewirbt, kann nicht über die Prioritäten in der aktuellen Bundesregierung hinwegtäuschen. Und die lauten Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Dieser Fokus ist zwar nicht falsch, denn die Emissionen der Industrie sind zuletzt vor allem wegen der Wirtschaftsflaute gesunken – im Gegensatz zu den Sektoren Wärme und Verkehr, deren CO 2 -Ausstoß steigt statt zu sinken. Wer dabei aber den Klimaschutz unter den Bus wirft, nimmt sehend in Kauf, dass der ungebremste Klimawandel das Land in ein paar Jahrzehnten in eine noch schlimmere Wirtschaftskrise stürzt.

Nicht auf Kurs

Das Klimaschutzprogramm wird Deutschland aber nicht auf Kurs bringen. Das sagen nicht nur Umweltverbände und die Opposition im Bundestag, von denen solche Kritik zu erwarten ist. Das sagt auch der Expertenrat für Klimafragen, ein unabhängiges Gremium aus Wissenschaftlern mit dem gesetzlichen Auftrag, die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz zu kontrollieren. In einer Stellungnahme kommt das Gremium zum Schluss, „dass die bisherigen Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen werden, um die Erreichung der Klimaschutzziele sicherzustellen“. Noch schlimmer: Es gebe Anhaltspunkte, wonach die Bundesregierung die Wirkung des Klimaschutzprogramms sogar deutlich überschätze. Die geplante Änderung beim Heizungsgesetz etwa ist noch gar nicht eingepreist.

Den Menschen individuelle Entscheidungen etwa beim Auto- und Heizungskauf zu überlassen, helfe gegen die Polarisierung in der Gesellschaft, argumentiert Schneider. Das ist nichts anderes, als die Verantwortung für den Klimaschutz auf die Bürgerinnen und Bürger abzuwälzen. Klarheit und politische Führung sehen anders aus.