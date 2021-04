Die Europäer entscheiden jetzt darüber, ob sie den Kampf gegen den menschengemachten Treibhauseffekt ernsthafter angehen wollen. Manche stellen dem wirtschaftliche Interessen gegenüber. Doch ein Schwarz-Weiß-Denken ist falsch.

Statt Corona steht zur Abwechslung mal wieder die Klimafrage ganz oben auf der politischen Tagesordnung. Zumindest in Europa. Am Mittwoch will das EU-Parlament über das verschärfte Klimagesetz abstimmen; später folgen die EU-Staaten. Manche Politiker und zuvorderst die Automobilbranche stöhnen wegen der ins Auge gefassten Verschärfungen. Es geht vor allem um das angepeilte Zwischenziel fürs Jahr 2030.

Dabei betonen jene, die sich derzeit gegen größere Anstrengungen beim Verringern von Treibhausgasen in diesem Zeitraum aussprechen: Die international gefeierten Klimaziele von Paris unterstützen wir natürlich! Was sie unter den Tisch fallen lassen: Die Pariser Klimaziele, die über 190 Staaten beim Weltgipfel 2015 vereinbart haben und die sich auf die Situation bis zur Mitte dieses Jahrhunderts beziehen, sind nur zu erreichen, wenn auch die Werte für die Zwischenetappen stimmen. Das ist ähnlich wie beim Marathon: Kein Läufer kann damit rechnen, das Ziel nach 42 Kilometern in einer Zeit unter vier Stunden zu erreichen, wenn er bis Kilometer 20 bereits drei Stunden unterwegs gewesen ist.

... dann kam die Finanzkrise

Die Zeitvorgaben für einen effektiven Schutz des Klimas hat die Staatengemeinschaft schon mehrfach gerissen. Zuletzt 2009 in einer Situation, die der heutigen mit Corona ähnelt. Beim damals angesetzten Welt-Klimagipfel sollten endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Doch dann spitzte sich eine Banken- und Finanzkrise derart zu, dass schließlich ganze Staaten Angst vor einem Bankrott hatten. Die Welt diskutierte über wirtschaftliche Stimulationspakete statt über die Vermeidung von Treibhausgasen.

Eine Dekade lang ist beim Klimaschutz – die Reden beim historischen Gipfel von Paris mal ausgenommen – zu wenig passiert. Die Folge: Der Druck zu handeln ist nun enorm gewachsen. Inzwischen ist der Klimawandel klar ersichtlich. Selbst Deutschland will sich beispielsweise für eine absehbare Wasserknappheit rüsten. Denn bei häufiger vorkommenden Hitzeperioden ist mit regionalen Wasserbeschränkungen zu rechnen. Die Folge: Konflikte zwischen der Landwirtschaft, der Trinkwasserversorgung und dem Grundwasserschutz sind möglich. Außerdem sind, wegen des Austrocknens von Flüssen, Transportwege für die Industrie gefährdet. Davon kann die BASF bereits ein Lied singen.

Tesla schlägt Mercedes und BMW

Schon diese Beispiele zeigen, dass es nichts bringt, die Interessen von Wirtschaft und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen. Das eine wird und kann ohne das andere überhaupt nicht funktionieren.

Rein wirtschaftlich betrachtet kommt noch der Konkurrenzdruck hinzu. Außerhalb Deutschlands und Europas bieten andere bereits Produkte an, die – zumindest auf den ersten Blick – den Erfordernissen der Zeit und dem sich wandelnden Zeitgeist besser entsprechen. Und sich gut verkaufen. So haben die erfolgsverwöhnten deutschen Oberklasse-Hersteller auf ausländischen Märkten starke Konkurrenz bekommen: Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla verkauft da zum Beispiel mehr Exemplare seines Topmodells als Mercedes (S-Klasse) oder BMW (Siebener).

Kein Verhandlungspartner

Klar geworden ist mittlerweile: Die Umsetzung schärferer Klimaziele ist kein rein technisches Problem. Vielmehr muss die Gesellschaft diesen Weg mitgehen wollen und können. Doch klar ist auch: Miteinander verhandeln können nur Menschen. Mit Physik und Chemie, die den Ablauf des Treibhauseffekts bestimmen, sind keine Verhandlungen über weniger Zumutungen möglich.