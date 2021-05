Klimaschutz ist für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron Chefsache. Weil aber seine Bilanz bisher eher durchwachsen ausfällt, hat sich Macron zum ganz großen Wurf entschieden.

Er rief einen „Bürgerkonvent für das Klima“ ins Leben, zusammengesetzt aus 150 Franzosen, ausgelost aus allen Schichten und Regionen. Dieses Gremium arbeitete in monatelanger Fleißarbeit Vorschläge aus, wie Frankreich in den kommenden Jahren die ehrgeizigen Ziele in Sachen Umweltschutz erreichen kann. So soll etwa noch in diesem Jahr das Volk in einem Referendum darüber abstimmen, ob der Klimaschutz in der Verfassung verankert wird.

Nun wird der Text des Bürgerkonvents mit 65 Gesetzesvorschlägen im französischen Kabinett beraten. Vorgesehen ist unter anderem ein Verbot von Kurzstreckenflügen in Frankreich, wenn eine Zug-Alternative existiert. Zudem sollen große Supermärkte mehr unverpackte Ware verkaufen und beheizte Außenterrassen von Restaurants und Cafés verboten werden. Dennoch sind die Mitglieder des Konvents nicht zufrieden, denn Emmanuel Macron hat, entgegen seinem Versprechen, einige zentrale Vorschläge vom Tisch gewischt. Dazu gehört etwa eine Senkung des Tempolimits auf französischen Autobahnen von derzeit 130 auf 110 Kilometer pro Stunde. Spötter sagen, von den vielen guten Ideen sei im aktuell diskutierten Entwurf kaum mehr etwas übrig.

Gesetzestext könnte weiter verwässert werden

Befürchtet wird, dass der Gesetzestext in den noch anstehenden Diskussionen in Nationalversammlung und Senat weiter verwässert werden könnte. Es droht ein monatelanges Ringen um jedes Wort. Schon im Vorfeld mokierten sich sogar Abgeordnete aus Macrons Partei La République en marche über die Formulierung, dass Frankreich die Bekämpfung des Klimawandels „garantiert“. Manche warnen, dass sich daraus für den Staat eine Verpflichtung ergibt, die womöglich nicht eingehalten werden kann. Dieser Einwand hat einen sehr konkreten und aktuellen Hintergrund. Denn ein französisches Gericht hat den Staat in diesen Tagen für Klimaschäden mit verantwortlich gemacht. Das Pariser Verwaltungsgericht urteilte, Frankreich habe seine Verpflichtungen zum Abbau von Treibhausgasen nicht erfüllt. Die Richter gaben damit Greenpeace und anderen Organisationen Recht, die den Staat mit Unterstützung von 2,3 Millionen Unterzeichnern einer Petition verklagt hatten.

Einen anderen Aspekt bringt Gérard Larcher ins Spiel. Der Präsident des Senats und Mitglied der gaullistischen Partei Les Républicains gibt zu bedenken, dass der Klimaschutz eine wichtige Sache sei, doch er dürfe kein Übergewicht bekommen und andere wichtige Ziele wie etwa den Schutz der Freiheitsrechte oder die Gleichstellung von Mann und Frau verdrängen.

Kritik von Ex-Umweltminister Nicolas Hulot

Auf der anderen Seite gibt es Politiker, denen der Text des Bürgerkonvents nicht weit genug geht. Eine der prominentesten Stimmen ist der Umweltschützer Nicolas Hulot. Der saß schon als Umweltminister im Kabinett von Emmanuel Macron, kündigte ihm dann aber die Gefolgschaft, weil der Staatschef in seinen Augen in Sachen Klimaschutz zu zögerlich agiert. Auch dieses Mal wirft Hulot in einem Interview mit der Tageszeitung „Le Monde“ dem Präsidenten Mutlosigkeit vor. „Natürlich will er schneller, weiter und stärker vorangehen“, entgegnet die amtierende Umweltministerin Barbara Pompili ihrem Vorgänger. „Auch ich möchte das tun, aber wenn man nicht gewisse Kompromisse eingeht, erreicht man gar nichts.“