In puncto Klima ist der G20-Gipfel hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch die politische Entwicklung in den USA lähmt den Welt-Klimagipfel in Glasgow, der am Sonntag begonnen hat.

Dass es beim G20-Gipfel in Rom nur ein formelhaftes Lippenbekenntnis zum globalen Klimaschutz gab, ist kein gutes Zeichen für die Welt-Klimakonferenz in Glasgow. Allerdings ist das Treffen in Schottland