Der Bundesverkehrsminister nimmt das Thema Klimaschutz nicht ernst. Damit verstößt der frühere Richter gegen eine eindeutige gesetzliche Pflicht.

Das Bundesverkehrsministerium in Berlin war in den vergangenen Legislaturperioden ein Ort, an dem politische Minderleister im Range eines Ministers ihr Unwesen treiben konnten. Andreas Scheuer und Alexander