Eine Klatsche für die Bundesregierung: Der Expertenrat für Klimafragen sieht Deutschland nicht mehr auf dem Pfad, die Klimaziele zu erreichen. Er kann nur mahnen – leider.

Es gab Zeiten, in denen ein regelrechter Überbietungswettbewerb beim Klimaschutz herrschte. Die Europäische Union legte sich auf das Jahr 2050 als den Zeitpunkt fest, an dem EU-weit Klimaneutralität herrschen werde. Deutschland war ambitionierter und legte dieses Ziel für 2045 gesetzlich fest. Manche Bundesländer wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen noch fünf Jahre schneller sein.

Die Zeiten klimapolitischer Ambitionen sind vorbei. Für uns als Gesellschaft, vor allem für die nachfolgenden Generationen, ist dies ein verheerender Befund.

Deutschland ist nicht auf dem Weg

Ziele sind flugs formuliert. Viel schwieriger ist es, die richtigen Weichen zu stellen, um sie zu erreichen. Hier ist Deutschland gerade nicht auf dem richtigen Weg. So deutlich formuliert es der Expertenrat für Klimafragen in seinem Bericht.

Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist es zu verstehen, was dieses Gremium ist. Nämlich gewiss keine Ansammlung klimabewegter Aktivisten, sondern ein unabhängiges Gremium, bestehend aus fünf renommierten Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen, das den gesetzlichen Auftrag hat, die Klimapolitik der Bundesregierung zu kontrollieren. Wenn dieses Gremium nun also sagt, dass Deutschland seine selbst gesteckten, im Klimaschutzgesetz festgelegten Ziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen wohl so nicht erreichen wird, ist das eine heftige Klatsche für die Bundesregierung.

Wirtschaft schlägt Klimaschutz

Der Wind beim Klimaschutz hat sich längst gedreht. Internationale Kriege, Krisen und Handelshemmnisse wie US-Zölle setzen die exportorientierte Wirtschaft unter Druck. Damit sie sich erholen kann, soll der Klimaschutz nun hintanstehen – zumindest vorübergehend. So kann man das Handeln der schwarz-roten Bundesregierung im Allgemeinen verstehen, wenn sie sich etwa darauf verständigt hat, bei der EU auf ein weiteres Aufweichen des Verbrennerausstiegs ab 2035 hinzuwirken.

Abzulesen ist das etwa auch am Entwurf des Gebäudemodernisierungsgesetzes, das das umgangssprachliche Heizungsgesetz von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ablösen soll. Selbst CDU-Politiker haben dabei verfassungsrechtliche Bedenken, wie der „Spiegel“ berichtet. Denn Beschlüsse zum Schutz des Klimas dürften demnach nicht abgeschwächt werden. Juristen bezeichnen dies als Verschlechterungsverbot.

Klimaschutzprogramm schon wieder veraltet

Hans-Martin Henning, bis vergangenen Herbst Vorsitzender des Klimarats, hat jüngst im Interview mit der RHEINPFALZ genau diesen Punkt kritisiert. „Problematisch ist, dass die Bundesregierung das Gebäudeenergiegesetz der Vorgängerregierung abgeschwächt hat, wodurch zusätzliche Emissionen entstehen werden“, sagte er. Die Reform, die erst noch den Bundestag passieren muss, ist bei den Projektionsdaten zur Minderung der Emissionen noch gar nicht berücksichtigt, wie der Expertenrat kritisiert. Das Klimaschutzprogramm, das Umweltminister Carsten Schneider (SPD) erst im März vorgelegt hat, ist also schon veraltet.

Wenn der Rat kommendes Jahr erneut feststellt, dass der Bund sein Reduktionsziel bis 2030 wohl nicht erreichen wird, muss die Bundesregierung zusätzliche Maßnahmen ergreifen – so steht es im Gesetz. Zwingen kann der Rat die Politik dazu aber nicht. Schade!