Eigentlich hätte die Weltklimakonferenz am Freitagabend enden sollen. Doch nun wird länger verhandelt. Damit ist die Hoffnung verbunden, doch noch zu Ergebnissen zu kommen.

Er wolle das Treffen unter dem Dach der Vereinten Nationen am Samstag zu Ende bringen, sagte der ägyptische Konferenzpräsident Samih Schukri am Freitagnachmittag – wenige Stunden vor dem eigentlich geplanten Schluss. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die die deutsche Delegation anführt, meinte dazu: „Schlimmer als kein Ergebnis wäre ein Ergebnis, den Konsens von Glasgow und von Paris aufzuweichen, zu verwässern oder gar zurückzudrehen“.

Sie spielte damit auf die zwei wichtigsten Welt-Klimakonferenzen der vergangenen Dekade an. In Paris waren 2015 von fast 200 Staaten die Grundlagen für einen globalen Klimavertrag vereinbart worden; in Glasgow wurden dazu 2021 wichtige Regeln geklärt. Noch immer aber sind wichtige Punkte offen.

Wie steht es um einen Geldtopf für klimabedingte Schäden?

Eine finanziellen Institution, die armen Ländern unter die Arme greifen würde beim Eintreten von Folgeschäden des Klimawandels, gilt vielen als entscheidender Punkt dieses Gipfels.

Auf einen solchen Geldtopf drängen zum Beispiel Inselstaaten, deren flache Eilande im Pazifik vom steigenden Meeresspiegel bedroht sind – und die bereits einzelne Inseln aufgeben müssen. Dafür stark machen sich auch afrikanische Staaten, in denen es seit Jahren kaum mehr geregnet hat. Ihnen allen gemeinsam ist: Zur Erderwärmung haben diese Länder so gut wie nicht beigetragen – im Gegensatz zu den Industrieländern. Lange Zeit haben sich Letztere aber gegen die Einrichtung eines sogenannten „Fonds zum Ausgleich für klimabedingte Verluste und Schäden“ gesperrt – aus Angst, irgendwann haftbar gemacht zu werden.

Doch bei den Verhandlungen am Roten Meer hat sich nun die Europäische Union (im Gegensatz zu den USA) bewegt. Allerdings unter Vorbehalt: Ein solcher Fonds, so heißt es, werde nur unterstützt, wenn sich alle großen Emittenten von Klimagasen daran beteiligten.

Das zielt insbesondere auf China. Das Reich der Mitte hat in den vergangenen Jahrzehnten einen unvergleichlichen wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt; China ist nun die zweitgrößte Volkswirtschaft, aber auch der größte Verursacher von Klimagasen. Doch noch immer pocht China auf seinen früheren Status als Schwellenland – und lehnt eine Beteiligung an Ausgleichszahlungen für Klimaschäden ab. Diese sollten allein die „alten“ Industrieländer leisten, die seit zwei Jahrhunderten jährlich Millionen Tonnen Klimagase freisetzten.

Wie steht es um die Reduzierung der Treibhausgase?

Die Bemühungen für eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit sind nach Einschätzung der Wissenschaft weiterhin nicht ausreichend. Dabei seien doch die kommenden zehn Jahre entscheidend. In dem am Freitagmorgen in Scharm el Scheich veröffentlichten Entwurf einer Gipfel-Abschlusserklärung wird zwar erwähnt, man wolle schrittweise aus der Kohle aussteigen – der Abschied vom ebenfalls klimaschädlichen Öl und Gas bleibt jedoch unerwähnt.

Mit den Maßnahmen, zu denen sich die Staatengemeinschaft seit Paris verpflichtet hat, steuert die Welt auf eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um etwa 2,5 bis 2,8 Grad Celsius zu. Aber natürlich nur, wenn diese Maßnahmen auch alle umgesetzt würden – dieser Punkt ist erwähnenswert, weil die Erfüllung der freiwilligen nationalen Versprechen nicht einklagbar ist.

Vor Paris drohte ein Anstieg der Erdtemperatur um 3,5 oder sogar 5 Grad unvermeidlich zu werden – insofern stellt der Pariser Klimavertrag eine entscheidende Verbesserung dar. Doch selbst eine um 2,5 Grad heißere Welt gilt es nach Meinung der Klimawissenschaft unbedingt zu vermeiden.