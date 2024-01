Als „Klimakleber“ lassen sich junge Menschen, die unsere Welt noch zu retten versuchen, herrlich diffamieren. Jetzt will sich die „Letzte Generation“ nicht mehr festkleben.

Für den bayerischen Regierungschef war es jedes Mal sichtlich ein Fest, wenn er sich über die „hirnrissigen“ Aktionen der „Klimakleber“ auslassen konnte, über die jungen Menschen, die seiner Ansicht nach nur die hart arbeitenden Bürger behinderten, der Autoindustrie Schaden zufügten und außer Protestieren noch nie etwas Produktives geleistet hätten. Armer Markus Söder. Er wird sich nun zwar nicht gleich ein neues Feindbild suchen, sich aber argumentativ umorientieren müssen. Denn die „Klimakleber“ wollen nicht mehr kleben.

Sie würden nun „in anderer Form protestieren – unignorierbar wird es aber bleiben“, hieß es. Ab März werde man „zu ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land“ aufrufen. Was auch immer das konkret heißen mag. Geklebt wird zumindest nicht mehr. Und auch keine Denkmäler wie das Brandenburger Tor sollen mehr beschmiert werden. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Den letzteres hatte so überhaupt nichts mit Klimaschutz zu tun. Da ist es schon sinnvoller, dort anzusetzen, wo der Klimawandel ignoriert wird. „Die Verantwortlichen für die Klimazerstörung“ würden nun „verstärkt direkt konfrontiert“, hat die „Letzte Generation“ beschlossen. So sollen unter anderem Politikerinnen und Politiker zur Rede gestellt werden. Ebenso will die Gruppe verstärkt „Orte der fossilen Zerstörung“ für ihren Protest aufsuchen, zum Beispiel Öl-Pipelines oder Flughäfen.

Überfälliger Strategiewechsel

Dieser Strategiewechsel war überfällig. Was den Klimaaktivisten bei den Straßenblockaden in den vergangenen Monaten entgegenschlug, war zum Teil blanker Hass. Sie wurden beschimpft, bespuckt, zum Teil sogar tätlich angegriffen. Eine durch die Corona-Pandemie und die multiplen Krisen sehr dünnhäutig gewordene Gesellschaft konnte eben nicht noch weitere Störungen ihres Lebens, ihres Alltags ertragen, ist ein Erklärungsansatz. Der in der Argumentation allerdings etwas zu kurz greift. Denn wir werden derzeit ja allenthalben gestört und ausgebremst: unter anderem durch Lokführer, Busfahrer und Piloten, die streiken, und durch Bauern, die mit ihren Traktoren Autobahnzufahrten und Innenstädte blockieren. Merkwürdigerweise stoßen die Aktionen der Bauern bei rund 80 Prozent der Bevölkerung auf Verständnis, und auch die streikenden Lokführer, Busfahrer und Piloten sind keinesfalls vergleichbarer Häme und Aggressivität ausgesetzt wie die für einen besseren Klimaschutz demonstrierenden jungen Menschen. An allgemeiner Genervtheit allein kann es also nicht liegen.

Nicht nur „Klimakleber“ bremsen uns aus

Was ist also der Grund dafür, dass Berufsgruppen, die - durchaus nachvollziehbar - für ein besseres Einkommen oder den Erhalt von Steuerprivilegien streiten, eher Sympathie und Verständnis erfahren als junge Menschen, die sich um die Zukunft unseres Planeten sorgen. Vielleicht, weil Klimawandel immer noch als abstrakt und fern empfunden wird und man das Thema lieber weit wegschiebt. Einkommensverluste dagegen sind real und für jeden nach vollziehbar. Sicher aber auch, weil die „Letzte Generation“ mit ihren Aktionen für gewisse Politiker und gesellschaftliche Milieus ein hochwillkommenes Feindbild abgab, an dem man sich abarbeiten konnte. Einträchtig haben Teile der Medien, diverse Politiker – nicht nur Söder –, Kabarettisten und analoge wie virtuelle Stammtische quer durch die Republik die „Klimakleber“ mit Häme übergossen.

Und die haben es ihren Kritikern zuweilen auch sehr einfach gemacht – mit Aktionen wie dem am Brandenburger Tor zum Beispiel. Höchste Zeit also für einen Strategiewechsel, der dem wichtigen Thema Klimaschutz hoffentlich mehr gesellschaftliche Akzeptanz verschafft.