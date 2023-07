Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unterhändler der beiden weltgrößten Verursacher von Treibhausgasen, China und USA, treffen sich nach langer Pause wieder zu Gesprächen über die Eindämmung des Klimawandels.

Es war ein passender Auftakt: Als der US-amerikanische Klima-Sonderbeauftragte John Kerry in Peking am Montag seine Gespräche in China begann, berichteten die Staatsmedien zeitgleich