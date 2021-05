Ein Arbeitgeber darf Mitarbeitern, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen, eine Prämie bezahlen. Darüber sind sich Arbeitsrechtler von Gewerkschafts- und Arbeitgeberseite einig. Aber ein paar Dinge gilt es dabei zu beachten.

Die Diskussion darüber, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten verpflichten dürfen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, war relativ schnell vorbei – bei geltender Rechtslage kann ein Arbeitgeber in aller Regel seine Mitarbeiter nicht zum Impfen verpflichten. Gleichwohl dürfte mancher Firmeninhaber ein Interesse daran haben, dass sich möglichst viele seiner Angestellten impfen lassen – aus gesundheitlichen Gründen, um so sich und andere zu schützen. Aber auch, um krankheitsbedingte Fehlzeiten zu reduzieren, um bestimmte firmeninterne Abläufe und Produktionsprozesse wieder zu vereinfachen.

Das alles sind bisher eher theoretische Überlegungen, schließlich fehlt es noch am notwendigen Impfstoff – bis Bürger im erwerbsfähigen Alter einen Impftermin bekommen, dürfte es noch einige Zeit dauern. Das hindert aber einige Firmenchefs offenbar nicht daran, sich Gedanken darüber zu machen, wie man die Mitarbeiter dazu motivieren könnte, sich impfen zu lassen. Und da liegt es wiederum nahe, an einen finanziellen Anreiz zu denken, etwa in Form einer Prämie oder eines Bonus.

In den USA gibt es bereits Impfprämien

Was hierzulande noch Zukunftsmusik sein mag, ist in anderen Ländern bereits Realität. So wurde vor einigen Tagen gemeldet, dass die Discounter Aldi und Lidl in den USA Beschäftigten, die sich impfen lassen, eine Prämie zahlen – die Rede ist von 200 US-Dollar im Fall von Lidl.

Nun ist nicht alles, was beispielsweise in den USA möglich ist, auch hierzulande erlaubt. Eine Impfprämie für Arbeitnehmer ist aber auch in Deutschland durchaus denkbar. Grundsätzlich spreche zunächst nichts dagegen, sagt Claudia Hohmann-Bergemann, Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Arbeitsrecht und Geschäftsführerin des Deutschen Journalisten-Verbands Rheinland-Pfalz. Eine Voraussetzung sei allerdings, dass im Arbeits- oder Tarifvertrag nichts Gegenteiliges vereinbart sei. Zudem hält Hohmann-Bergemann es für „dringend“ empfehlenswert, in Betrieben mit Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung über etwaige Impfprämien oder sonstige finanzielle Impfanreize abzuschließen. Auch Till Bender, Sprecher des DGB Rechtsschutz, hält solche Boni für zulässig, weil es sich dabei um eine „freiwillige Zusatzleistung“ handele, bei der der Arbeitgeber „einen großen Freiraum“ habe. Das gleiche gelte, wenn der Arbeitgeber Mitarbeiter für die Zeit der Impfung freistelle. Auch Bender verweist jedoch auf die Beteiligung des Betriebsrats.

Die Frage der Verhältnismäßigkeit

Dass eine mögliche Impfprämie in Betrieben bereits Thema ist, bestätigt Moritz Mergen. „Das wird diskutiert“, sagt der Sprecher der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU). Grundsätzliche rechtliche Hindernisse für eine solche Prämie sieht auch er nicht. Damit diese in möglichen juristischen Auseinandersetzungen aber Bestand habe, müsse der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden. Es solle keine Ungleichbehandlung stattfinden, erläutert Mergen.

Ein „kleiner“ Anreiz erscheint also unproblematisch. Schwierig würde es hingegen, wenn die Höhe des Bonus eine Größenordnung erreicht, die dem Beschäftigten quasi keine andere Wahl lässt als sich für eine Impfung bereitzuerklären. Wobei die Frage, was noch verhältnismäßig ist, wiederum Ermessenssache sein dürfte.

Abgesehen davon gibt es beim Nachdenken über einen Bonus für impfwillige Mitarbeiter auch noch andere Aspekte zu beachten. Claudia Hohmann-Bergemann wirft zum Beispiel die Frage auf, wie Beschäftigte zu stellen sind, die aus medizinischen Gründen gar nicht geimpft werden können oder dürfen. Andere, die aus religiösen oder sonstigen weltanschaulichen Gründen Impfen generell ablehnen, könnten sich möglicherweise auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berufen.

Arbeitgeber betonen Prinzip der Freiwilligkeit

Grundsätzlich sind Prämien für „erwünschtes“ Verhalten immer eine heikle Sache – der Vorwurf, hier werde mit finanziellen Mitteln versucht zu bevormunden, lässt dann oft nicht lange auf sich warten. Auch deshalb wird von Arbeitgeberseite Wert darauf gelegt, dass der Impf-Entschluss immer freiwillig sein müsse. Umgekehrt kann beim Thema Corona ein Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse – von ihm selbst, aber auch von ohnehin impfwilligen Kollegen – geltend machen, dass möglichst alles getan wird, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und das Risiko einer Erkrankung an Covid-19 zu minimieren.

Wer aber haftet eigentlich, wenn sich jemand freiwillig zu einer Impfung entschließt und in deren Folge einen Impfschaden erleidet? Handelt es sich um eine amtlich empfohlene Impfung – was bei der Corona-Impfung zweifellos der Fall ist –, liegt die Haftung zunächst einmal beim Staat.