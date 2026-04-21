Die Kläger scheitern auch in zweiter Instanz: Verwaltunsgerichtshof sieht keine Defizite bei der Ausgewogenheit in der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen.

Dämpfer für die Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Der Verwaltungsgerichtshof ( VGH) Baden-Württemberg hält den Rundfunkbeitrag für rechtmäßig und hat Klagen dagegen abgewiesen. In sieben Berufungsverfahren bestätigte der 2. Senat die Urteile der Verwaltungsgerichte. Die Kläger wollen die aktuell 18,36 Euro für ARD, ZDF und Deutschlandradio nicht zahlen, weil sie mangelnde Vielfalt und Ausgewogenheit im Programm anprangern – vor allem mit Blick auf strittige gesellschaftliche Themen. Im Kern bevorzuge der Rundfunk einseitig „linke“ Parteien und „progressive“ Positionen, fasste der VGH die vorgebrachte Kritik zusammen.

Solche Klagen beschäftigen die Gerichte nicht erst, seit die Berichterstattung über Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg oder Donald Trump polarisiert. Die Erfolgsaussicht war immer gering. Doch Hoffnung machte den Verächtern der „GEZ-Zwangsgebühr“ vergangenen Herbst das Bundesverwaltungsgericht. Es koppelte die Beitragspflicht an die längerfristige Vielfalt und Ausgewogenheit des Programms. Zuvor wurde eine qualitative Überprüfung des Angebots nicht als Aufgabe der Gerichte erachtet.

Umfangreiches Angebot hervorgehoben

Nun musste sich der VGH in Mannheim damit befassen, konnte aber „evidente und regelmäßige Defizite hinsichtlich der gegenständlichen Vielfalt und Ausgewogenheit des Gesamtprogramms“ nicht feststellen, wie es in einer Mitteilung zu den Urteilen heißt. Der Rundfunk decke durch umfangreiche Angebote in Fernsehen, Hörfunk und Mediathek die Bereiche Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung einschließlich Sport jeweils in ihrer vollen Breite ab. Die von den Klägern gerügten Defizite bei der Berichterstattung zur im weitesten Sinne „politischen“ Meinungsbildung rechtfertigten für sich genommen keine abweichende Einschätzung. Auf diese Kritikpunkte kommt es laut Senat also gar nicht mehr an.

Die Aufsichtsgremien seien am besten geeignet, Vielfalt und Ausgewogenheit zu gewährleisten, so die Mannheimer Richter weiter. Daneben sei es Aufgabe des Gesetzgebers, regelmäßig zu prüfen, ob der Rundfunk die Meinungsvielfalt in der verfassungsrechtlich gebotenen Weise herstelle.

In einem Punkt kommt der VGH unzufriedenen Beitragszahlern etwas entgegen. Das Bundesverwaltungsgericht forderte, dass vor Gericht ein aufwendiges wissenschaftliches Gutachten vorgelegt werden muss zur Frage, ob der Rundfunk seinen Auftrag gröblich verfehlt. Diese Hürde für den Rechtsschutz hält der 2. Senat für zu hoch.

Beigelegt ist der Rundfunkstreit damit wohl kaum. Revision wurde zwar nicht zugelassen, die Kläger dürften dennoch versuchen, ihre Fälle in die nächste Instanz zu tragen. Und an kontroversen Themen in der Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen mangelt es angesichts der Weltlage auch nicht.