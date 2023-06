Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Freien Wähler wollen mit gleich zwei Klagen gegen die Bundes-Notbremse vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Auch die FDP kündigt den Gang nach Karlsruhe an. Sogar ein SPD-Abgeordneter hat eine Klageschrift vorbereitet.

„Ich lasse mich nicht in meinem Haus einsperren!“ Es sind deutlich Worte, die der Landrat des rheinland-pfälzischen Eifelkreises, Joachim Streit, am Donnerstag in Berlin findet. Streit war