Vor einem Vierteljahrhundert wurde die katholische Reformbewegung „Wir sind Kirche“ gegründet. In der Pfalz warb man beim Winzerlesefest-Umzug in Neustadt. Heute sind die Forderungen nach Frauen im Priesteramt und einer liberaleren Sexualmoral so populär wie wohl noch nie.

Sie wollen eine mehr als 2000 Jahre alte, weltweite Organisation ändern: Seit 1995 setzen sich Christen in der Kirchenvolksbewegung „Wir sind Kirche“ für eine Erneuerung der