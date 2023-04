Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Erzbistum Köln sind am Montag die Kontrolleure des Vatikan eingetroffen, der Münchner Erzbischof will zurücktreten. Was bedeutet das für den Reformprozess der katholischen Kirche? Darüber wird auch in der Pfalz nachgedacht.

Es war der Münchner Kardinal Reinhard Marx, der erkannt hat, dass es nach dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland ein „Weiter so“ nicht geben kann. In