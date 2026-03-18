Schülerinnen und Schüler haben zunehmend mit psychischen Problemen zu kämpfen. Gründe dafür sind die vielen Krisen, aber auch das Elternhaus kann eine Rolle spielen.

Jeder vierte Schüler in Deutschland zeigt laut einer aktuellen Befragung bereits psychische Auffälligkeiten. Erstmals seit der Corona-Pandemie sei dieser Wert zuletzt wieder angestiegen, heißt es in dem am Mittwoch von der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart veröffentlichten Schulbarometer. Lehrerverbände und Bildungsgewerkschaften äußern sich beunruhigt und fordern für Schüler wie Lehrer mehr Zeit und Unterstützung im Schulalltag.

Laut der Umfrage stieg die psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen im vergangenen Jahr um drei Prozentpunkte auf 25 Prozent. Zuvor seien die durch die Ausnahmesituation der Pandemie verstärkten psychischen Belastungen tendenziell wieder zurückgegangen. Als mögliche Ursachen nennen die Studienautoren Leistungsdruck, fehlende Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Schule sowie Sorgen um die eigene Zukunft. Auch die anhaltenden Krisen, Kriege und der Klimawandel könnten eine Rolle spielen.

Armut einer der Faktoren

Zudem spricht die Schülerbefragung auch von einem Zusammenhang von Armut und psychischer Belastung. So berichten Kinder aus einkommensschwachen Familien überdurchschnittlich häufig von psychischer Belastung: 31 Prozent stehen hier 25 Prozent der Gesamtstichprobe gegenüber. Wer arm ist, trägt laut der Studie auch ein größeres Risiko für eine als niedrig empfundene Lebensqualität und ist weniger zufrieden in der Schule.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert, dass gerade an Schulen in sozialen Brennpunkten therapeutische und schulpsychologische Angebote gestrichen würden. „Das ist der falsche Weg und völlig inakzeptabel“, betonte Vorstandsmitglied Anja Bensinger-Stolze. „Die mentale Gesundheit der Kinder darf nicht von den finanziellen Ressourcen der Eltern abhängen.“ Das Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern, aber auch das von Lehrerinnen und Lehrern, sollte nach Ansicht der Gewerkschaft zum maßgeblichen Indikator für die Qualität einer Schule erhoben werden, anstatt nur auf das Leistungsniveau zu schauen.

Mehr Schulsozialarbeit nötig

Auch der Deutsche Philologenverband fordert einen Ausbau von Schulsozialarbeit und -psychologie. Bislang seien nur an etwa drei Vierteln aller Schulen entsprechende Angebote vorhanden, sagte die Bundesvorsitzende des Lehrerverbandes, Susanne Lin-Klitzing. „Psychisch belastete Schülerinnen und Schüler brauchen professionelle Unterstützung und Lehrkräfte brauchen verlässliche Partner aus der Schulsozialarbeit.“

Der Verband Bildung und Erziehung betont, dass Lernleistung und Wohlbefinden nicht in Konkurrenz zueinander stünden. Lehrerinnen und Lehrern müsse mehr Zeit eingeräumt werden, um dem Wunsch nach mehr Mitwirkungsmöglichkeiten der Schüler nachzukommen, erklärte der Bundesvorsitzende Tomi Neckov. Unter dem Druck voller Lehrpläne und dem gesellschaftlichen Anspruch an die Schulen, bleibe oft „das Miteinander auf der Strecke“.

Bei der Vorstellung der Studie forderte auch die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, Amy Kirchhoff, mehr personelle und finanzielle Ressourcen, um besser auf einzelne Schüler eingehen zu können.