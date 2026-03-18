Wenn junge Menschen in der Welt von morgen bestehen sollen, benötigen sie heute mehr Rückhalt. Das liegt in unser aller Interesse.

Wenn die Kinder von heute unsere Gesellschaft von morgen am Laufen halten sollen, müssen wir ihnen das nötige Rüstzeug mitgeben. Dazu gehört selbstredend eine gute (Aus-) Bildung. Wer in Beruf und Gesellschaft bestehen soll, der braucht aber mehr. Er muss nicht nur leistungsfähig sein und das erworbene Wissen anwenden können. Auch „weiche“ Faktoren wie Teamgeist, Empathie und demokratisches Verhalten gehören dazu.

Nun haben offenbar immer mehr Kinder und Jugendliche das Gefühl, sie würden nur auf Leistung getrimmt, sie könnten die an sie gestellten Erwartungen nicht mehr erfüllen – egal, ob sie nun von der Schule, dem Elternhaus oder der Gesellschaft kommen. Verstärkt durch Zukunftsängste auf Grund multipler Krisen, Kriege und des Klimawandels ergibt sich eine gefährliche Gemengelage, die – so das Ergebnis der Studie der Robert Bosch Stiftung – Kinder und Jugendliche zunehmend psychisch belastet.

Keine Versager

Und nein, wer psychische Probleme hat, ist kein Weichei, kein Versager. Es geht auch nicht darum, junge Menschen zu „pampern“. In unserer aller Interesse müssen wir ihnen bestmögliche Startchancen geben, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft finden und ihn bestmöglich ausfüllen. Denn sie werden allerlei auszubaden haben, was wir bereits verbockt haben. Schulen therapeutische und schulpsychologische Angebote zu streichen, ist da ganz sicher der falsche Weg.